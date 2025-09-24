Un apostador de Goya ganó más de $100 millones en la Quiniela Poceada Correntina

Un apostador de la ciudad de Goya se convirtió en el nuevo millonario de la provincia tras acertar los cinco números de la Quiniela Poceada Correntina en el sorteo del martes. El afortunado se llevó un pozo de $100.460.851, en lo que se consolida como uno de los premios más grandes del popular juego de Lotería Correntina.

El cupón ganador fue sellado en la agencia oficial N° 469, ubicada en la ciudad de Goya. El premio, de más de $100 millones, es uno de los más altos entregados en la historia del juego, que continúa ganando adeptos por la magnitud de sus pozos acumulados.

El cupón de la suerte y los números ganadores

La suerte acompañó al apostador de Goya con la siguiente combinación de números ganadores:

04 - 08 - 37 - 69 - 85

Gracias a esta combinación, el afortunado se suma a la lista creciente de ganadores que, en los últimos meses, han marcado récords de premios en la provincia de Corrientes.

Crecimiento y récords en el juego oficial

Desde Lotería Correntina, celebraron el nuevo acierto y destacaron la creciente popularidad de la Quiniela Poceada, que realiza sorteos tres veces a la semana (martes, jueves y sábados).

La entidad oficial felicitó al flamante ganador por confiar en el juego legal y recordó a todos los correntinos que pueden seguir participando en los casi 2000 puntos de venta habilitados en toda la provincia.

Para conocer más sobre los sorteos, resultados y novedades, la comunidad puede consultar las redes sociales oficiales de la Lotería o acercarse a la agencia más cercana.