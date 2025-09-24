La incertidumbre sobre el futuro de la Forestadora Tapebicuá llegó a su fin, al menos de manera oficial. A través de un comunicado firmado por su CEO, Hernán Bagliero, el Grupo Tapebicuá confirmó la venta de su control accionario al empresario Esteban Antonio Nofal.

La operación incluye a Celulosa Argentina S.A. y a todas sus empresas subsidiarias, entre ellas la planta ubicada en la ciudad correntina de Virasoro, que tiene en vilo a más de 450 trabajadores.

El comunicado que pone fin a la incertidumbre

El Grupo Tapebicuá informó que la adquisición se concreta en un “contexto de dificultades financieras que atraviesan actualmente las compañías”. El comunicado destaca que la situación demanda “medidas profundas y sostenidas” para asegurar su continuidad y crecimiento.

En su escrito, la compañía asegura que el nuevo accionista “asume el compromiso de liderar un proceso de transformación que permita recuperar la solidez operativa y financiera del Grupo, preservando su valor estratégico en la industria”.

La venta por un dólar y un compromiso con los trabajadores

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, señaló que el nuevo inversor, identificado como Esteban Antonio Nofal, “ha comprado todo el paquete por un dólar”.

En declaraciones a radio Sudamericana, la funcionaria explicó que el bajo costo simbólico de la operación se debe a que el comprador se haría cargo de la totalidad de la deuda de la empresa, incluyendo la que la forestadora tiene con los trabajadores.

Gabur aseguró que hay un compromiso de que, en los próximos días, se comience a regularizar los salarios de los empleados de la compañía, una noticia esperanzadora para las más de 500 familias que dependen de la resolución del conflicto y que se encuentran acampando en las inmediaciones de la forestadora.