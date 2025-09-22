Corrientes: Mariel Gabur desmiente la venta de Forestadora Tapebicuá y asegura que hay cuatro interesados

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, desmintió la supuesta venta de la Forestadora Tapebicuá y brindó detalles sobre el estado de la compañía, cuya situación es de gran preocupación para el Gobierno provincial por sus 420 empleados cesanteados. La funcionaria también se refirió a su balance de gestión y a la relación de la provincia con el Gobierno nacional.

La situación de Forestadora Tapebicuá y la preocupación por los trabajadores

Gabur aclaró que el grupo que se vendió fue Celulosa, pero que “la parte que corresponde a Forestadora Tapebicuá todavía no se terminó la negociación y no es parte de lo que se vendió al nuevo comprador”. En ese sentido, afirmó que actualmente hay cuatro interesados negociando directamente con el CEO y dueños de la compañía, incluyendo una empresa con capitales extranjeros y nacionales.

La ministra subrayó que el Gobierno de Corrientes está monitoreando y acompañando las negociaciones. “Lo que nos urge es que la situación de los 420 empleados se pueda esclarecer”, sostuvo la funcionaria, y agregó que les interesa también que la industria siga operando en la zona por el movimiento económico.

Gabur también desmintió rumores sobre la provincia ofreciendo “sumas millonarias” a los posibles compradores, y aclaró que lo que el gobierno garantiza es la seguridad jurídica y las exenciones impositivas para los inversores.

Balance de gestión: "La satisfacción del deber cumplido"

La ministra hizo un balance de su gestión al frente del ministerio, que está a punto de concluir, y aseguró que están trabajando para “dejar todo ordenado” para la próxima gestión de Juan Pablo Valdés. “Nosotros tenemos la tranquilidad de que las gestiones se van a continuar”, afirmó a radio La Red.

Gabur destacó el trabajo del equipo y aseguró que se sienten con “la satisfacción del deber cumplido”. Mencionó que Corrientes es la provincia del nordeste que más puestos de trabajo ha generado, que ha crecido en exportaciones y que han recuperado lotes de inversores que no han cumplido con los plazos de inversión para ponerlos a disposición de nuevos interesados.

La dura crítica al Gobierno nacional: "Escucha, pero no resuelve"

Respecto a la relación con la Casa Rosada, la ministra hizo una dura crítica al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Reconoció que este es un gobierno que “escucha, pero no resuelve”.

Gabur afirmó que la provincia ha realizado todas sus gestiones con “fondos propios” y “el esfuerzo de los correntinos”, ya que no tuvieron el acompañamiento de la Nación. No obstante, destacó que la provincia lleva varios años con equilibrio fiscal, lo que les permitió avanzar con sus proyectos.