Duro golpe para Pedro Cassani: referentes de ELI renuncian y cuestionan la alianza con LLA

El partido Encuentro Liberal (ELI) vive un verdadero cimbronazo político con la renuncia de una gran cantidad de sus dirigentes, luego de la dura derrota que sufrió la alianza La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones provinciales.

La decisión, que representa otro golpe para el presidente de ELI, Pedro Cassani, se da tras los malos resultados electorales, que impidieron al partido obtener bancas en la Cámara de Diputados provincial, a diferencia de los comicios de 2023 en los que habían logrado ingresar a dos legisladores.

Las duras críticas en el documento de renuncia

En un documento dirigido a Cassani, los dirigentes que renuncian, entre los que se encuentran referentes reconocidos como Emilio Lanari, Emilio Breard, Raúl Pelozo, Miguel Ángel Salvarredy y Emmanuel Esquivel, señalaron que su decisión fue tomada luego de una “profunda reflexión”.

La carta cuestiona duramente que la dirigencia de ELI no le otorgó “nula libertad a cada localidad para celebrar las alianzas locales” y que estas decisiones fueron “en detrimento del partido y de cada dirigente”. Una de las frases que más resonó en el comunicado es la acusación de que la situación los obligó a "elegir entre la gestión realizada y el espacio político".

"El cambio de rumbo ya no presenta a los valores y los ideales que llevaron a ser grande a este partido político, lo que nos lleva a la conclusión de que ya no podemos seguir siendo parte de este espacio", afirmaron.

La búsqueda de un nuevo espacio político y el rechazo a la confrontación

En el duro comunicado, los dirigentes que se alejan de ELI adelantaron que seguirán adelante, explorando “nuevas oportunidades para contribuir a la sociedad correntina de manera más efectiva”. En una entrevista con un medio de Corrientes, uno de los firmantes aseguró que “no queremos ser parte de un partido que va a la confrontación con el Gobierno nacional”.

El dirigente remarcó que “nosotros queremos sumar, aportar, construir, pero no podemos trabajar en un espacio que está más preocupado en romper que en construir”. Esta postura marca una clara diferencia ideológica con la actual estrategia de la dirigencia de ELI, que optó por una alianza con el oficialismo nacional a nivel local.