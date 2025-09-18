Raúl Hadad: "La única opción para frenar a Milei en el Congreso Nacional es Fuerza Patria"

El peronismo correntino se posiciona de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la provincia elegirá a tres diputados nacionales. En una entrevista con Perfil NEA, el candidato de la alianza “Fuerza Patria”, Raúl “Rulo” Hadad, lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y se mostró optimista sobre el rol que podría jugar su espacio político en el Congreso.

Hadad, actual intendente de San Roque, aseguró que la sociedad “cambió el chip” y que sabrá diferenciar entre la elección provincial del pasado 31 de agosto y la votación que se avecina. En ese sentido, se mostró convencido de que el peronismo en Corrientes obtendrá un respaldo significativo, a pesar de los resultados previos.

El candidato no dudó en señalar a los líderes provinciales como aliados del presidente Javier Milei. “Gustavo y Juan Pablo Valdés volverán a ser ‘socios’ del presidente”, afirmó, en un claro intento por marcar una distancia política con el oficialismo correntino.

Los proyectos de Hadad y su visión del futuro

En caso de ocupar una banca en la Cámara de Diputados, Hadad adelantó que buscará impulsar proyectos que beneficien a la provincia. Además, se mostró esperanzado con la posibilidad de que la Argentina cambie de signo político en la presidencia y ofreció su visión de la interna partidaria de cara al 2027.

Consultado sobre la relación entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Hadad indicó que ve a ambos referentes como figuras centrales para el futuro del peronismo.

La campaña en medio de un contexto económico difícil y sus proyectos en caso de llegar al Congreso

- ¿Cómo viene la campaña después de una elección provincial? ¿Cómo se hace para posicionarse después del 31 de agosto donde se vio volcado la mayoría de los recursos tanto el peronismo como el oficialismo?

- La elección del 31 de agosto ya pasó, hay que celebrar primero que nada el fortalecimiento de la democracia de estos años.

El pueblo correntino eligió una opción para la continuidad de este gobierno y hay que respetar la voluntad popular.

En ese sentido nosotros ya hemos dado vuelta a la página y empezamos a transitar esta etapa de de cara a las elecciones del 26 de octubre con una clara diferenciación con el gobierno de Javier Milei y la campaña la encaramos desde ese lugar, desde el lugar en donde nosotros nos ponemos, nos planteamos y queremos representar a cada familia correntina que hoy está sufriendo los las políticas ajustes que lleva adelante Milei, que es una realidad que se siente en la calle, que se siente en en cada barrio, en cada ciudad, incluso en las empresas grandes.

No estoy hablando solamente que es un sector de la sociedad, sino que es en su conjunto, así que nosotros planteamos que la única opción real y la única opción para frenar a Milei en el Congreso Nacional es Fuerza Patria.

- ¿Y cómo se hace para posicionar esta elección frente a la gente, que cambie el chip, de lo que fue el acto eleccionario ejecutivo el 31 de agosto?

- Para mi es una sorpresa que la gente sola cambió el chip, porque está sufriendo lo que es el gobierno de Javier Milei, que es un gobierno muy, muy cruel e inhumano.

Incluso en cuanto a las medidas que toma, se nota que solo quiere favorecer a unos pocos grupos concentrados, pero en el día a día la gente está sufriendo y nosotros queremos y debemos representar y proteger a los jubilados, a los discapacitados que la están pasando muy mal.

Uno se da cuenta en las leyes de emergencia, por ejemplo, que venían a tratar de suplir un poco todo lo que estaban sufriendo estos sectores, que por Milei tener diputados que le son fieles en el sentido de seguir su lineamiento político, ahora se está peleando para sacar esas leyes.

- Ya metiéndonos en lo que sería su tarea legislativa, en caso de llegar al Congreso, ¿cuáles son las propuestas concretas para la provincia? ¿Cómo se pueden impulsar estos proyectos desde la legislatura nacional hacia la provincia?

- Quiero enfocarme mucho en lo que son los jóvenes, en tratar de generar eh proyectos de ley que contemplen el financiamiento para los emprendedores, para las Pymes, trabajar junto con algunos compañeros diputados nacionales de otras provincias, con quienes ya estuve hablando que están trabajando para financiamiento de las escuelas técnicas.

Creo que ese tipo de ayuda a través de las leyes nacionales, van a ser que los jóvenes tengan otra dinámica, no solamente solamente de sus oficios y de lo que están emprendiendo, sino también de encontrar una salida laboral y no tener que irse a otros lugares de nuestro país o incluso del país.

Y por otro lado también quiero hacer mucho hincapié en dos puntos centrales que para mí son uno del medio ambiente. Nosotros tenemos la reserva de agua más grande de todo Latinoamérica y del mundo (como los Esteros del Iberá), una de las más grandes del mundo y que eso también lleva aparejado la cuestión del turismo.

Y lo otro es trabajar en la cuestión energética que tiene que ver con Yacyretá, ver cómo podemos encontrar la vuelta para que las regalías no solamente queden en Corrientes, sino que también sean direccionadas para fortalecer algunos sectores que necesitan mucha ayuda.

- En ese contexto económico, ¿cómo ve el impacto que tuvo la provincia con tantos recortes que hizo el gobierno nacional e inclusive negando los ATN a las provincias?

- Los recortes y los ajustes que está llevando adelante el gobierno, obviamente que afectan a la provincia, a los municipios, pero lo que más se siente y lo que más preocupa es que afectan directamente a las familias, a cada uno de los integrantes, a a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, al que es empleado público y al que no lo es, al que sea al que es emprendedor, al que es empresario, al que es ganadero incluso.

La verdad es que todo está afectando y se nota mucho en la gente, en el día a día en la caminata que hacemos, en los contactos que tenemos con los barrios de la capital y también en el interior de la provincia. La verdad que es una situación muy delicada y creo que la sociedad se va a expresar este 26 de octubre de manera contundente a los largo y ancho de nuestro país y obviamente que Corrientes no va a hacer la excepción.

-¿Cómo va a ser su relación con Juan Pablo Valdés el 10 de diciembre para tratar proyectos que convengan y sean convenientes para la provincia?

- La verdad que siempre fui respetuoso de las instituciones, como intendente lo he sido y lo soy. Institucionalmente siempre entiendo que las instituciones están por encima de las personas y yo voy a representar al pueblo correntino. Si entiendo que algún proyecto de ley va a ser favorable para el pueblo correntino, lo voy a apoyar sin dudas.

En la cuestión de fondo para mí, tanto el gobierno de (Gustavo) Valdés y seguramente su hermano (Juan Pablo, gobernador electo), están de acuerdo con las políticas que lleva adelante el presidente Milei. Por eso digo que nosotros somos la única alternativa real para aquellas personas que entienden que Milei no está haciendo las cosas bien.

El oficialismo provincial hasta hace unos meses le votaban todo al presidente. Ahora en estos meses de coyuntura, digamos, están un poco distanciados, pero yo creo que después de las elecciones de octubre seguramente van a estar nuevamente como socios políticos.

La incursión en la política nacional de figuras como Virginia Gallardo

- ¿Cómo ve la incursión de figuras como Virginia Gallardo en la política nacional?

- No tengo una opinión formada. Yo creo que es importante que la sociedad participe en la vida política de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestro país. Es importante, eso sí fortalece la democracia. Ahora bien, creo que hay muchas personas que que toda su vida dedican a formarse, a militar, a estar, a entender, a aprender, a escuchar y que eso debe tener un valor. Nosotros estamos formados políticamente en nuestra lista una lista de todas personas menores de 40 años.

Contexto provincial del PJ, tras la derrota del 31 de agosto

- Lo llevo más al contexto provincial. El diputado Jorge Antonio Romero dijo que el peronismo empezó a perder cuando se normalizó el partido en marzo, no en agosto. ¿Cuál es su opinión respecto de la situación del PJ?

- Creo que es un proceso. Si uno tiene en cuenta lo que sacó el Partido Justicialista (el 31 de agosto) fue una buena cantidad de votos, comparando con elecciones anteriores. Hay que respetar la mirada de todos los compañeros, me parece que que todas las observaciones son bienvenidas y que también hay que escucharlas y atenderlas porque porque nosotros debemos saber estas elecciones que pasaron fueron un punto, pero tiene ese un punto de partida y ahora sí tenemos el partido normalizado.

Entender que el partido es solo un instrumento electoral, digamos, como le decía el general Perón, pero nuestro movimiento debe ser mucho más amplio, más fuerte, debe tener organización y esa organización debe llevar a que crezca la representación en cada uno de los municipios de nuestra provincia y en las distintas elecciones que se se vayan sucediendo.

Creo incluso que podemos llegar a dar una sorpresa para las elecciones del 26 de octubre porque el pueblo está sufriendo las políticas de Milei y creo que la gente va a ir a votar para frenarlo, para ponerle un punto a él, para darle un llamado de atención.

El mensaje final y un llamado al electorado para elegir al peronismo el 26 de octubre

-¿Qué mensaje le daría al electorado para que el 26 concurra a las urnas y elija el peronismo?

- Que vayan a votar si creen que Javier Milei está desfinanciado a la universidad pública, está sacando el financiamiento de la salud, de la educación en general, que no le interesa la obra pública con todo lo que eso conlleva, que no apoya a nuestras Pymes, que no apoya a nuestras empresas ni a los jóvenes, que no se preocupa directamente por nuestros jubilados, por nuestros abuelos, por las personas con discapacidad.

Si las personas entienden que este gobierno es un gobierno cruel, es un gobierno inhumano, que solo se preocupa por unos pocos, nosotros somos la única opción real, Fuerza Patria, la fuerza que en este 26 de octubre quiere y va a poner un freno a Milei, nuestra fracción en la boleta es la que tiene la bandera argentina porque entendemos que primero está la patria y luego todo lo demás.

El futuro del peronismo en medio de la interna entre Kicillof y Cristina

Para Hadad, la relación entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "es como cualquier relación política de personas que tienen mucha responsabilidad para conducir, pero la verdad hoy creo que no es importante eso, sino es importante ponerle un freno a Milei. Para mí eso es lo fundamental e incluso creo que ellos también lo entienden de esa manera".