Guillermo Francos le respondió a Gustavo Valdés tras su crítica al ministro Lisandro Catalán

Un nuevo capítulo de tensión política se abrió entre el Gobierno nacional y la provincia de Corrientes. El gobernador Gustavo Valdés se refirió de manera tajante a la designación del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y criticó la falta de diálogo y presencia de la cartera en el interior del país.

Gustavo Valdés y un duro mensaje al ministro del Interior: "Hay que levantarse de la silla de la Casa Rosada"

Sus dichos generaron una contundente respuesta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La respuesta de Francos y su versión del diálogo

Lejos de encender la polémica, Guillermo Francos fue directo en su respuesta y defendió la labor del nuevo ministro. El funcionario aseguró que Lisandro Catalán ya ha comenzado con sus recorridos por las provincias, mencionando que “estuvo en Tucumán y Salta” y que próximamente lo hará en San Juan.

“Si Valdés quiere que lo visite el ministro, seguramente estará en Corrientes también”, dijo Francos en diálogo con TN. A pesar del cruce verbal, el jefe de Gabinete reconoció que “no hay problema con Valdés” y manifestó su disposición a seguir conversando.

Romero, diputado por Corrientes: "La motosierra de Milei está llevando a la Argentina a un precipicio"

"Así como lo recibimos tantas veces y lo hemos ayudado en tantas oportunidades, estamos dispuestos a seguir conversando con él", concluyó.

La dura crítica de Valdés al ministro Catalán

Valdés calificó la designación de Lisandro Catalán como “solo un título” si no viene acompañada de una verdadera voluntad de diálogo. Para el mandatario correntino, la tarea de un ministro del Interior debe ser la de un verdadero interlocutor que dialogue con las provincias.

“Si sos ministro del Interior tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que comenzar a viajar al interior”, afirmó Valdés sin rodeos.

El gobernador también recordó que el ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien antes ocupaba la cartera del Interior, tampoco había logrado ser un “interlocutor válido” para los gobernadores durante su gestión.

Un nuevo capítulo en la relación entre el poder central y el interior

El intercambio de declaraciones entre Valdés y Francos subraya la tensión persistente en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Si bien el jefe de Gabinete intentó bajarle el tono al conflicto, la contundencia de las palabras del gobernador de Corrientes pone de manifiesto una demanda histórica del interior del país: que las decisiones políticas se tomen a partir del conocimiento directo de sus realidades, y no solo desde el microcentro de la Casa Rosada.