Diógenes González: “No vamos a ser una oposición destituyente ni a juntar dos tercios para echar al presidente”

En la recta final de la campaña para las elecciones del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, definió su postura política. En una entrevista con Perfil NEA, el actual senador provincial afirmó que, de llegar a la Cámara baja, no formará parte de una “oposición destituyente ni a juntar dos tercios para echar al presidente”, en clara alusión a sectores más confrontativos a nivel nacional.

González, quien encabeza la lista de la alianza “Vamos Corrientes”, advirtió sobre la situación económica del país. El candidato oficialista criticó duramente las prioridades del Gobierno nacional en materia de presupuesto. Según sus declaraciones, se observa una caída “muy abrupta” en las transferencias al sistema educativo, a la asistencia social y a la obra pública.

En contraposición, González señaló que el Poder Ejecutivo Nacional aumentó los fondos destinados a inteligencia, lo que, en su visión, muestra un cambio de prioridades que perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad.

- ¿Cómo viene la campaña en este contexto económico tan complicado y además de haber pasado ya una elección provincial?

- Nosotros somos la expresión del oficialismo que en la provincia de Corrientes se denomina Vamos Corrientes, que es una alianza multicolor, este que tiene una enorme diversidad política y partimos desde el piso de que somos la fuerza que ha ganado la provincia de Corrientes en la gobernación con el 52% de los votos.

Tenemos un vínculo muy aceptado con el territorio, con los intendentes que son más de 65 los intendentes que han ganado sus comunas, entonces obviamente que estamos muy sólidos en el territorio.

Es una elección distinta, es una elección nacional, de medio término, que tiene otros componentes, y en 40 años de democracia los argentinos, muy especialmente los correntinos, aprendimos a votar y a diferenciar un voto nacional, de un voto provincial o municipal.

Así que estamos planteando un escenario en el que nosotros vamos a ir a hacer política correntina en el Congreso, a defender los temas que son para el desarrollo de Corrientes y de las provincias vinculado con la infraestructura, la energía, especialmente las rutas nacionales, los puertos, la energía, los proyectos de vinculación con los países limítrofes. Junto con Salta, somos la única provincia que tenemos frontera con tres países.

- ¿Cómo se hace para plantear estos proyectos que menciona, ante un presidente que no que no da respuesta a ese sentido?

- Me parece que la elección en sí misma es una consulta en la cual le preguntamos a la gente qué modelo de gobierno quisiera tener o cómo se para en esta coyuntura. Nosotros estamos viendo que por cierta mala praxis del gobierno en lo que fue la elección de la provincia de Buenos Aires, nacionalizar el discurso en una elección provincial, en un distrito donde nunca habían ganado, generó esta ola de inestabilidad.

Eso está impactando sobre el dólar y el riesgo país. Entonces, obviamente, es necesario que el gobierno nacional refuerce el equipo político, porque las malas decisiones políticas impactan sobre la economía.

Una oposición con "responsabilidad política"

El candidato señaló que no será parte de "una oposición destituyente, no vamos a juntar dos tercios para echar al presidente ni para generar una crisis macroeconómica".

"Nosotros vamos con un sentido de responsabilidad política, pero al mismo tiempo a plantear firmemente una agenda federal" dijo para dejar en claro su postura de defender los intereses provinciales.

Preocupación por el aumento de fondos en inteligencia y desfinanciamiento de obras públicas

Diógenes González aseguró que accedió al informe de "una consultora sobre la ejecución presupuestaria del año y medio de gestión del presidente", donde advirtió que hay una caída "muy abrupta" en lo que son transferencias "al sistema educativo, asistencia social, obra pública prácticamente un 100% y sin embargo, hay un aumento del 23% en en las pautas de presupuestarias de inteligencia".

Según su visión, estos datos en el presupuesto de inteligencia no son compatibles porque "no somos un país que está en guerra, si bien tenemos problemas con el narcotráfico, me parece que no es para tanto".

El estado de las rutas y las muertes fatales

El actual senador provincial, también se refirió a la situación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y dijo que de los 2 mil kilómetros, solo "el 30% están en condiciones, el resto están en condiciones malas o muy malas".

- ¿Cree que son un factor muy principal en los accidentes que ha habido últimamente?

- Sí, por supuesto. Ha habido ya más de 50 accidentes fatales en lo que va el año y además del costo en vida humana, que ya de por sí es gravísimo, tiene un impacto sobre el empleo, porque las decisiones que toman las empresas sobre instalarse o no, invertir o no, ampliar una instalación tiene que ver con el estado de las rutas o los costos que genera la logística.

El futuro económico del país y la articulación con el bloque "Provincias Unidas"

El candidato del oficialismo provincial se mostró preocupado ante "la volatilidad" económica y en la "debilidad" del gobierno nacional. "Se está generando una serie de peligros y de alertas", indicó.

- ¿Cómo ve el futuro económico del país?

- Es un momento en el que se debiera parar la pelota, más allá de que estamos en la campaña, pero es un momento para actuar con responsabilidad porque al país no le conviene que haya un colapso económico ni a un sector político, es decir, nosotros nos no vamos a promover ni una destitución, ni un colapso económico, ni un colapso de una corrida bancaria, ese tipo de cosas no son buenas noticias, por más que no seamos del mismo palo del presidente.

Porque cuando ocurren esas cosas los que sufren son las personas más pobres, las que viven en los asentamientos, las que no tienen no tienen formación educativa, las mujeres que están solas criando sus hijos. Esas son las personas que sufren más y que caen en situaciones desesperantes.

- Gustavo y Juan Pablo Valdés, ratificaron su pertenencia a "Provincias Unidas, ¿se piensa articular acciones con el bloque?

- Lo vamos a hacer seguramente después de la elección. Por supuesto es una muy buena noticia, no solamente para nuestra expresión política, sino para la provincia de Corrientes, que una figura como Gustavo Valdés proyecte a nivel nacional, o que sea socio fundador, de este nuevo proyecto de Provincias Unidas porque sin duda que él va a poder representar un genuino interés, no solo de Corrientes, sino general de las provincias.

La relación con Nación después del 26-O: "Siempre hay que tender puentes"

El primer año del gobierno de Javier Milei tuvo el acompañamiento marcado de los senadores y diputados que responden a Gustavo Valdés. "Es legítimo que un presidente cuente con las herramientas como la tuvieron (Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem, Cristina (Fernández de Kirchner), Mauricio Macri al inicio de gestión, así que yo estoy de acuerdo con lo que hizo el Congreso de darle las herramientas como por ejemplo la Ley Bases", expresó Diógenes.

"Pero después hubo un cierre de grifos sobre las economías provinciales, como quitarnos, por ejemplo, el incentivo docente que impacta directamente sobre el sueldo de los maestros que están enfrente del aula o cerrar el 100% de la obra pública es una una actitud de hostilidad hacia la provincia y eso ha generado esta situación en la que de conflictividad que estamos ahora en el Congreso de la Nación", añadió.

- ¿Cómo ve la relación del Gobierno provincial y el Gobierno nacional después del 26 de octubre?

- Nosotros vamos a trabajar en consonancia con el Gobierno de la provincia para buscar siempre escenarios de diálogo y de puente, porque la responsabilidad política indica eso: trabajar juntos el gobierno nacional con los gobiernos provinciales.

