“Chiqui” Tapia declaró ante la Justicia y negó vínculos con la vivienda investigada en Pilar

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó este miércoles ante la Fiscalía de Pilar y ratificó su denuncia contra dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario, a quienes acusa de haberlo extorsionado. Durante su declaración, que se realizó de manera virtual, el dirigente negó cualquier relación con la vivienda ubicada en Pilar que es objeto de investigación judicial.

La comparecencia de Tapia estaba prevista originalmente para este jueves, pero fue adelantada y se concretó al mediodía. En ese marco, sostuvo que no mantiene vínculo alguno con Facundo Del Gaiso, Matías Yofe ni con el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

Según explicó, la denuncia vinculada a la casa de Pilar no fue el punto de partida del conflicto, sino la consecuencia de una serie de presiones previas. Tapia aseguró que esas situaciones comenzaron cuando se desempeñaba en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE) y que estarían relacionadas con su negativa a habilitar un negocio millonario asociado al sistema de fotomultas.

En su declaración ante la Fiscalía, el titular de la AFA sostuvo que se trató de una maniobra de carácter “mediático-judicial” montada como represalia. En ese sentido, apuntó contra Camani y los dirigentes de la Coalición Cívica, a quienes acusó de impulsar denuncias con el objetivo de forzarlo a tomar decisiones favorables a sus intereses comerciales.

Tapia afirmó que las amenazas y advertencias se habrían repetido en distintos momentos, incluso años atrás, y que estarían vinculadas a la provisión de energía para cámaras de fotomultas. Según su versión, las presiones buscaban condicionar su accionar como funcionario, tanto en el pasado como en la actualidad.

La Justicia determinó que las firmas en un contrato de representación son de Tapia y Toviggino

El dirigente también cuestionó el alcance mediático que tomó el caso tras la denuncia judicial y aseguró que se desplegó una estrategia comunicacional destinada a presentar acusaciones graves como hechos probados, sin sustento documental ni el debido contexto.

La semana pasada, Tapia ya había presentado un escrito en el que se definió como víctima de una maniobra extorsiva. En ese documento solicitó medidas de prueba, entre ellas allanamientos, el secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos pertenecientes a Camani, Yofe y Del Gaiso, además de la citación de testigos bajo identidad reservada.

La causa continúa bajo investigación en la Fiscalía de Pilar, donde se analiza tanto la denuncia original como la contradenuncia presentada por el presidente de la AFA, en un expediente que combina derivaciones judiciales, políticas y mediáticas.

