El secretario de Deportes y Medio Ambiente Daniel Scioli dejó pagando a los periodistas de La Nación + cuando le preguntaron su opinión sobre la situación judicial que atraviesa la AFA y, en particular, sobre el presidente de la institución, Chiqui Tapia.

En el marco de la visita que el presidente Javier Milei realizó a Mar del Plata para participar del Tour de la Gratitud, Scioli fue entrevistado por la periodista Laura Di Marco. El vicepresidente de Néstor Kirchner y gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, se prodigó en elogios para Javier Milei a quien calificó como “un gran motivador”, e “inspirador” que “le pone garra a la vida” y cuando Di Marco quiso indagar sobre cuál era su opinión sobre la crisis que atraviesa la AFA, el ahora funcionario libertario no supo o no quiso dar respuesta. El diálogo fue insólito.

“Ya fijé posición al principio de todo esto. Está muy claro, usted debe tener ahí todo lo que ha sido. . . con mucha claridad cuando expresé lo que... en línea con la responsabilidad que tengo, cuál era mi visión del fútbol al mundo, de la Argentina, y bueno... Veremos cómo evolucionan las cosas... no quiero...”, dijo Scioli en una respuesta confusa.

Di Marco insistió: “Pero de ‘Chiqui’ Tapia, en concreto, ¿qué pensás?“.

Visiblemente incómodo, el funcionario dijo: “Ahora... evidentemente, bueno, por todo lo que está trascendiendo del tema... pero cuando hablábamos, yo fui de una posición muy clara”. El diálogo final no tiene desperdicio



-Di Marco: “¿Pero cuál sería tu posición?“

-Scioli: ”¿Laura? ¿Se cortó? Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso", le dijo a la cronista de Mar del Plata y se retiró con una leve sonrisa.

Sociedades Anónimas Deportivas: como Groucho Marx, Daniel Scioli tiene principios "pero si no les gustan tiene otros"

Scioli trabaja desde hace varios meses en los lineamientos para avanzar en la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas optativas, en consonancia con el DNU que se encuentra vigente.

En 2018 el mismo Scioli, que hoy impulsa esta nueva reglamentación para los clubes de fútbol, decía exactamente lo contrario: "Presidí una nueva sesión de la Comisión de Deportes donde debatimos un proyecto de ley presentado por diputados de nuestro bloque que, de aprobarse, impedirá a los clubes convertirse en sociedades anónimas".

La pregunta que Laura Di Marco tampoco le pudo hacer es por qué secretario de Medio Ambiente de la Nación no viajó a la provincia de Chubut para interiorizarse de los incendios que quemaron miles de hectáreas. Tal vez sea una pregunta que Scioli tampoco quisiera responder.

