La AFA calificó el llamado a indagatoria del "Chiqui" Tapia como "prematuro y carente de justificación jurídica"

La AFA emitió un comunicado este viernes 20 respecto tras conocers el llamado a indagatoria de su presidente, Claudio Chiqui Tapia, su tesorero, Pablo Toviggino y otros directivos de la entidad en el que califican el llamado a indagatoria como "prematuro y carente de justificación jurídica alguna".

El escrito hace referencia a la citación del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, por una causa que investiga retenciones impositivas y falta de pago de aportes de seguridad social.. “La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA”, expresaron. Además, refieren a que los plazos de los pagos reclamados aun no vencieron por lo que no corresponde la denuncia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, afirman que la AFA es "la única entidad que ha sido penalmente denunciada por ARCA"y consideran “inexistencia de delito” y unl proceso penal "prematuro y sin justificación jurídica".

Sur Finanzas: la Justicia ordenó allanamientos y detenciones por la eliminación de pruebas

Según se supo, esta semana los abogados de Tapia iniciaron los trámites correspondientes para que la Cámara en lo Penal Económico intervenga en la causa y poder sobreseer tanto al presidente de la AFA como la institución.

El juez Diego Amarante, aceptó el pedido de apelación y lo derivó a la Cámara. Además, de Tapia, en la resolución judicial figuran también el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; el secretario general, Cristian Malaspina; el director general, Gustavo Lorenzo, y el ex secretario general Víctor Blanco. Todos deberán presentarse a audiencias entre el 5 y el 9 de marzo. Sumado a eso, tienen prohibición de salir del país.

La defensa de Tapia utilizará ese último punto como objeción, dado que “ya tiene viajes previstos y se va a pedir autorización para que pueda viajar”.

El “Chiqui” se enteró de la citación mientras participaba de la exposición de la Copa del Mundo en la Rural. El dirigente estaba acompañado de referentes de la Selección Argentina de fútbol, cuando le llegó un mensaje que informaba del asunto. Al leerlo, Tapia se retiró en silencio y no dio explicaciones.

AFA: citan a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y les prohíben salir del país

Sin embargo, más tarde se lo vio en la cancha presenciando la final de la Recopa Sudamericana, que enfrentó a Lanús contra Flamengo. El presidente de la AFA fue visto en un palco del estadio del Grana, acompañado por el presidente de la institución, Nicolás Russo. Además se supo que Claudio "Chiqui" Tapia dio de baja su perfil en Instagram

El comunicado de la AFA

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Futbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.

El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna".

RG/fl