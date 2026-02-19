AFA: citan a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y les prohíben salir del país



La Justicia avanzó contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

Ambos tienen prohibido salir del país.

La causa investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85. El expediente se vincula con retenciones impositivas y de seguridad social descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Fechas de las indagatorias

Tapia y la AFA deberán presentarse el 5 de marzo de 2026. Toviggino fue citado para el 6 de marzo.

También fueron convocados otros integrantes de la comisión directiva: Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina.

Las audiencias se realizarán en el juzgado ubicado en la avenida de los Inmigrantes 1950, en la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado argumentó la “gravedad de los hechos” y la posible “severidad de la pena”. Por eso dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados.

El pedido de ARCA

La medida se dictó tras un planteo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para convocar a indagatoria.

La denuncia fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada días después. La investigación abarca 69 hechos independientes.

Según el expediente, la AFA actuó como agente de retención. Habría descontado montos correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social. Pero esos fondos no habrían sido transferidos al fisco dentro del plazo legal.

Los montos bajo investigación

El detalle incluye cifras millonarias.

Se investigan:

$663.340.652,50 en retenciones de IVA.

$1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias.

$8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias.

$8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

Julio de 2025 fue el mes con mayor monto presuntamente omitido.

La querella sostiene que la conducta se extendió durante 19 meses consecutivos. Eso, según el planteo, descartaría un error administrativo aislado.

Capacidad financiera y presunto dolo

ARCA afirmó que la AFA registró importantes acreditaciones bancarias durante el período investigado. Incluso mencionó ingresos superiores a $45.000 millones en diciembre de 2024. También señaló la constitución de plazos fijos en pesos y dólares.

Para la acusación, esos datos demostrarían que existía capacidad de pago. Por lo tanto, la falta de depósito habría sido deliberada.

Qué implica la indagatoria

La declaración indagatoria es el primer acto formal de defensa en el proceso penal. El juez comunica los hechos y las pruebas. El imputado puede declarar o abstenerse.

La querella invoca el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los importes retenidos cuando superan determinados mínimos.

La responsabilidad penal se definirá durante la instrucción y, eventualmente, en un juicio oral. Por ahora, la causa marca un nuevo capítulo judicial para la conducción de la AFA en un contexto de mayor control sobre grandes contribuyentes y entidades de alto volumen económico.

