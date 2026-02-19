Donald Trump volvió a respaldar al presidente Javier Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a expresar su apoyo a Javier Milei. Lo hizo durante la primera sesión de la Junta de la Paz, el foro que busca definir una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza.

En medio de su discurso, sorprendió al auditorio. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó varias veces, sonriente. Luego recordó que lo respaldó públicamente. “No se supone que deba apoyar personas, pero lo hago cuando alguien me cae bien”, afirmó.

“Terminó ganando por goleada”

Trump hizo referencia a las elecciones legislativas de 2025 en Argentina. Sostuvo que Milei “estaba un poco atrás en las encuestas”. Sin embargo, aseguró que “terminó ganando de manera aplastante”.

El mandatario estadounidense destacó su historial apoyando candidatos. Dijo que su respaldo también se extiende a líderes extranjeros.

En ese marco mencionó al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Ambos coincidieron en la sesión del foro internacional.

Milei y Orbán, aliados en el foro

Por cuestiones protocolares, Milei quedó sentado junto a Orbán. Trump elogió a los dos. “Tienes mi total apoyo, Víktor”, afirmó. Luego agregó: “A Milei le fue bastante bien con mi apoyo”.

Orbán enfrenta elecciones clave en abril. Es considerado un aliado estratégico de la Casa Blanca en Europa Oriental. Comparte con la administración republicana una agenda dura sobre inmigración y una postura crítica frente a China.

La Junta de la Paz y la reconstrucción de Gaza

La Junta de la Paz fue impulsada para diseñar la reconstrucción política, social y económica de Gaza. Trump la concibe como un instrumento geopolítico de mayor alcance. Busca ampliar su influencia más allá del conflicto en Medio Oriente.

Estados Unidos anunció contribuciones públicas por 7.000 millones de dólares.

Trump detalló que países como Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait aportaron fondos al paquete de ayuda.

El rol de Argentina en el foro

Argentina no realizará un aporte monetario. Sin embargo, podría contribuir con experiencia militar en territorios atravesados por conflictos étnicos o religiosos.

Milei participó del encuentro acompañado por el canciller Pablo Quirno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permaneció en Buenos Aires.

Argentina integra la Junta junto a El Salvador y Paraguay. También participan Israel, Qatar y Turquía, actores clave en la región.

Europa, ausente en el board

Los principales países de Europa no forman parte del foro. Tampoco Rusia ni China. Italia participa como invitada y observadora especial, en sintonía política con Trump.

La decisión generó malestar en la Unión Europea. Al concluir la sesión, Trump viajará a Georgia. Milei regresará a Buenos Aires. Su arribo está previsto para el viernes a las 8:00, hora argentina.

