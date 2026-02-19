Comenzó el paro general por 24 horas de la CGT contra la Reforma Laboral de Javier Milei

En un contundente rechazo a la Reforma Laboral que busca sancionar el oficialismo, la CGT logró alinear a sus sindicatos más pesados para garantizar un alto acatamiento durante el paro general nacional de 24 horas que inició a la medianoche de este jueves 19 de abril. Se trata del cuarto paro general contra el mandatario libertario y el número 48 desde el retorno de la democracia.

Mientras, Javier Milei se dirige a Washington, donde participará del primer encuentro de la Junta de la Paz, el organismo multilateral que creó Donald Trump en enero. Está previsto que Milei regrese a Buenos Aires en cuanto termine y que vuelva a viajar a Estados Unidos el 7 de marzo para asistir a una cumbre de presidentes latinoamericanos convocada por Trump en Miami y, desde allí, viajará a Nueva York para abrir "Argentina Week", un foro económico y financiero organizado por la embajada argentina en Washington.

Los servicios afectados por el paro general

La medida de fuerza de este jueves afectará los principales resortes de la vida cotidiana de los argentinos, debido a la adhesión confirmada de los siguientes gremios estratégicos:

-Transporte (CATT y Ugatt): participación total. No habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes, ni vuelos comerciales en todo el país. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos. Conductores de taxis, remiseros y playeros de estaciones de servicio adhieren.

-Bancos: La Asociación Bancaria (Sergio Palazzo) cierra todas las sucursales al público presencial.

-Estado: ATE y UPCN paralizan la administración pública nacional, provincial, dependencias jerárquicas y más de 800 municipios.

-Logística y recolección: el sindicato de Camioneros (Hugo Moyano) frenará el transporte de cargas, el reparto postal y la recolección de residuos.

-Comercio y Gastronomía: los gremios liderados por Armando Cavalieri y Luis Barrionuevo adhieren a la huelga, aunque la asistencia a los locales dependerá en gran medida de la falta de transporte.

-Dependencias nacionales: sedes operativas de ANSES, PAMI, AFIP y los registros civiles permanecerán con sus persianas bajas o atenderán exclusivamente con personal jerárquico muy reducido.

Con concesión por el artículo 44 y tensión por el FAL, el Gobierno consiguió dictamen

¿Qué servicios sí funcionarán?

Pese al alcance de la medida de fuerza, habrá sectores que mantendrán operatividad parcial o total, principalmente impulsados por el sector privado y las regulaciones vigentes:

-Comercios y Gastronomía: si bien el sindicato de Empleados de Comercio y los Gastronómicos avalan el paro, la apertura de locales comerciales, restaurantes y supermercados dependerá de la decisión de cada dueño y de la posibilidad de sus empleados de movilizarse ante la falta de transporte público.

-Salud (guardias): los hospitales y clínicas privadas mantendrán operativas las guardias para urgencias y emergencias, aunque la atención en consultorios externos y turnos programados estará suspendida o con fuertes demoras.

-Farmacéuticos: el gremio de Marcelo Peretta fue uno de los pocos en anunciar que no adherirá al paro, por lo que las farmacias funcionarán con normalidad.

-Homebanking: pese a que los bancos estarán cerrados, los sistemas digitales de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos funcionarán con normalidad para realizar transferencias y pagos.

-Educación (condicionado): algunos gremios docentes podrían adherir de forma dispar. A esto se suma que la Casa Rosada ya notificó que descontará el día y el presentismo a los empleados estatales que paren, lo que podría motivar a algunos docentes a presentarse en las mesas de examen de febrero.

¿Cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer hoy?

El gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará significativamente la operatoria financiera en todo el país.

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.

Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.

El Gobierno limita la cobertura periodística en la marcha contra la reforma laboral

¿Habrá movilización?

La CGT ratificó que el paro nacional de 24 horas convocado para este jueves 19 será “dominguero”, es decir, sin movilizaciones en las calles.

Sin embargo, esta decisión profundizó la grieta dentro del arco gremial: sectores estatales y agrupaciones de izquierda confirmaron que desafiarán la estrategia de la central obrera y marcharán masivamente al Congreso Nacional.

¿Descuentan el día y el presentismo a quienes no trabajan por el paro general?

Ante el paro general nacional convocado por la Central Obrera, el Gobierno Nacional ratificó su férrea política de “día no trabajado, día no pagado” y apuntó sus cañones directamente contra los empleados de la administración pública nacional.

Duras críticas de ATE y advertencia al Gobierno

Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fue uno de los dirigentes más vocales al confirmar la movilización de su gremio y apuntó directamente contra la Casa Rosada por el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Repudiamos la nueva amenaza de represión y hacemos responsable exclusivo al presidente Javier Milei por cualquier hecho que hubiera que lamentar”, advirtió Aguiar a través de sus redes sociales. El dirigente estatal acusó al Gobierno de violentar la Constitución Nacional.

“No reprimen para impedir los cortes de calles, reprimen para infundir miedo y controlar el espacio público. Esta gente es peligrosa y está decidida a todo con tal de aprobar la ley que le pidieron las grandes empresas y el FMI”, denunció.

La advertencia oficial: recortes salariales en puerta

Luego de que los principales gremios estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), confirmaran su adhesión total a la medida de fuerza, la Casa Rosada emitió una dura advertencia.

A través de sus canales oficiales, el Ejecutivo notificó que se procederá a descontar la jornada laboral completa y el porcentaje correspondiente al ítem de presentismo a todos los empleados públicos que se ausenten de sus puestos de trabajo. “Se procederá a realizar los descuentos correspondientes a todos aquellos empleados que adhieran a la huelga y no cumplan con sus obligaciones laborales”, confirmaron fuentes gubernamentales.

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro general de la CGT y más de 31.000 pasajeros se verán afectados

Rechazo sindical y denuncia de “extorsión”

Desde el arco sindical la respuesta no se hizo esperar. Los dirigentes gremiales calificaron la decisión oficial como una “práctica antisindical” y un intento de extorsión que vulnera el derecho a huelga garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución nacional.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, fue uno de los más vehementes al señalar que las amenazas de descuentos salariales no lograrán frenar el descontento generalizado de los estatales, quienes denuncian una profunda pérdida del poder adquisitivo.

Qué presidentes tuvieron más paros generales y qué lugar del ranking ocupa Milei

El de este jueves 19 de febrero es el cuarto paro general de la CGT contra la administración de Javier Milei. Las fechas anteriores fueron el 24 de enero de 2024 (a tan sólo 45 días de su asunción), el 9 de mayo de 2024 y el 10 de abril de 2025.

Con cuatro paros generales (hasta la fecha), Milei continúa por detrás de las medidas de fuerza de la Central Obrera contra Mauricio Macri y Cristina Kirchner, con cinco cada uno. Néstor Kirchner tuvo apenas un solo paro general y, Alberto Fernández, que atravesó las dificultades de la pandemia en su gestión, ninguno.

Más atrás en el tiempo, Duhalde tuvo tres paros generales contra su administración, De La Rúa nueve, Menem ocho y el presidente con mayor cantidad de protestas con freno de la actividad económica en el país fue Raúl Alfonsín, con 13.