Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro general de la CGT y más de 31.000 pasajeros se verán afectados

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero provocará una fuerte alteración en el transporte aerocomercial argentino. Según informó el vocero de Aerolíneas Argentinas, Daniel Méndez, a PERFIL la compañía cancelará 255 vuelos en toda su red de operaciones, una decisión que impactará en más de 31.000 pasajeros y generará pérdidas estimadas en 3 millones de dólares.

La medida sindical, impulsada en rechazo a la Reforma Laboral que será debatida en la Cámara de Diputados, cuenta con la adhesión de distintos gremios del sector aeronáutico, lo que imposibilita sostener la operatoria normal en los aeropuertos del país. Desde la empresa señalaron que el escenario obliga a realizar cancelaciones preventivas ante la falta de personal clave para garantizar la seguridad operativa.

Del total de vuelos suspendidos, la mayoría corresponde a servicios de cabotaje, que concentran alrededor de 25.000 pasajeros afectados. A su vez, también se cancelarán conexiones regionales y algunos vuelos internacionales, alcanzando a viajeros en toda la red aérea. La compañía confirmó además que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera al paro por tratarse de una jornada no trabajada.

Medidas para reducir el impacto en los pasajeros

Frente a este panorama, Aerolíneas Argentinas indicó que implementó distintas estrategias para reducir el impacto sobre los usuarios, entre ellas reprogramaciones anticipadas, cambios de horarios y ajustes operativos fuera del período alcanzado por la medida gremial. Desde la empresa remarcaron que el objetivo es sostener estándares de seguridad y confiabilidad aun en un contexto adverso, al tiempo que expresaron sus disculpas por los inconvenientes ocasionados.

El paro tendrá alcance nacional y afectará especialmente la actividad en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La adhesión de pilotos, técnicos, trabajadores de rampa y personal de tierra genera una paralización casi total del sistema aerocomercial, ya que se trata de funciones indispensables para cualquier despegue o aterrizaje.

Ante esta situación, la aerolínea recomendó a los pasajeros verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en la reserva y evitar trasladarse al aeropuerto sin confirmar previamente el estado del vuelo. Quienes hayan adquirido pasajes mediante agencias de turismo deberán realizar las consultas a través de esos canales, mientras que también permanecen habilitadas las opciones de autogestión en la aplicación oficial y en el sitio web de la compañía.

Cambios y opciones para pasajeros de LATAM

En paralelo, el Grupo LATAM Airlines Group informó que también se vio obligado a modificar su operación desde y hacia Argentina debido al paro general y a la adhesión de los gremios que integran Intercargo, responsable de los servicios de rampa aeroportuaria. La empresa explicó que algunos vuelos podrían operar con cambios de horario o fecha y recomendó a los pasajeros chequear el estado de su itinerario antes de viajar.

La compañía detalló además que los pasajeros afectados podrán cambiar la fecha de su vuelo sin costo dentro del año del viaje original o solicitar la devolución total del pasaje sin penalidades, gestiones que pueden realizarse desde la sección “Mis Viajes” en la aplicación móvil o en su página web.

Se espera que la actividad aérea comience a normalizarse de manera progresiva una vez finalizada la jornada de paro, aunque las reprogramaciones podrían generar demoras adicionales durante los días posteriores.

