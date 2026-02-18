Paro general: la UTA confirmó su adhesión y habrá impacto en el transporte público en todo el país

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará al paro general convocado a nivel nacional en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. La decisión fue comunicada a través de un documento oficial firmado por el secretario general del gremio, Roberto Fernández, en el que se argumenta que la medida busca defender los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

En el comunicado, el sindicato informó que la adhesión responde tanto al contenido del proyecto de Reforma Laboral como a la situación económica que atraviesan los trabajadores del transporte. Según señalaron, existe una “sostenida caída del salario real”, pérdida del poder adquisitivo y un deterioro general del empleo dentro de la actividad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el gremio sostuvieron que el actual escenario económico muestra que los trabajadores están soportando el mayor impacto del ajuste, con ingresos que no logran acompañar el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral.

Qué servicios se verán afectados

La medida de fuerza alcanzará a trabajadores del transporte en todo el territorio nacional, incluyendo servicios de: corta distancia, media y larga distancia, combis y subterráneos.

De esta manera, se prevé un fuerte impacto en la movilidad urbana e interurbana durante la jornada del paro.

Revés para el gobierno: eliminarían el artículo 44 de la reforma laboral

La UTA afirmó que el paro constituye una “medida legítima de defensa colectiva” frente a políticas que —según expresaron— afectan la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad del sistema de transporte.

Además, el sindicato remarcó que la decisión no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino al reclamo de miles de trabajadores que, aseguran, ven deteriorarse sus condiciones de vida de forma progresiva.

En el cierre del comunicado, el gremio ratificó su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convocó a los trabajadores del transporte a acompañar la medida de fuerza “con responsabilidad, unidad y conciencia”, en defensa del presente y el futuro de la actividad.

LB / EM