Natalia De La Sota: "Hoy cierran pymes todos los días ¿Quién va a generar empleo por más ley que tengamos?"

En la antesala del plenario de comisiones que discutirá la modernización laboral, la diputada nacional Natalia de la Sota ratificó que rechazará el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei y elevó el tono político del debate: “Legaliza la precarización laboral, retrocede en derechos y busca que despedir sea más barato”, afirmó.

La legisladora apuntó a cambios conceptuales y normativos que, a su criterio, modifican el espíritu de la legislación vigente. Entre ellos, cuestionó la eliminación del término “justicia social” como principio interpretativo y advirtió sobre artículos que —según su lectura— debilitan garantías vinculadas a la protección del trabajador. “No encuentro un solo artículo que favorezca realmente a los trabajadores”, sostuvo en Punto a Punto radio (90.7 FM).

En ese marco, Natalia de la Sota puso el foco en la eliminación del concepto de justicia social del articulado y lo vinculó directamente con la identidad histórica del peronismo. “No hablo de justicia social solo como valor del justicialismo, sino como valor universal”, afirmó. Y fue más allá al cuestionar a quienes acompañaron la iniciativa: dijo no entender “por qué los senadores que se dicen justicialistas, o defensores de la justicia social, se han animado a votar esta ley y no se animan a decirle que no” al gobierno de Javier Milei.

Luis Picat sobre la reforma laboral: “Nada puede ser retroactivo, los derechos son de aquí para adelante”

De la Sota encuadró la discusión en un plano más amplio: el rumbo económico. Planteó que una reforma laboral no puede analizarse aislada de un programa de crecimiento productivo. “Si hoy cierran pymes todos los días, si cae el consumo y se destruye empleo registrado, ¿quién va a generar trabajo por más ley que tengamos?”, se preguntó. En esa línea, sostuvo que el problema no es normativo sino estructural y cuestionó la idea de que flexibilizar el régimen laboral, por sí solo, impulse la creación de puestos de trabajo.

La diputada también objetó el tratamiento acelerado del proyecto en el Congreso y coincidió con la advertencia formulada por Maximiliano Ferraro respecto de que la Cámara baja no debe funcionar como “escribanía”. Señaló que cualquier modificación que introduzca Diputados obligará a que la iniciativa regrese al Senado, y defendió la necesidad de un debate “en serio” sobre temas que, dijo, afectan derechos consolidados.

Ayuda y beneficios a las pymes

En paralelo, propuso discutir incentivos concretos para el sector productivo. Mencionó un proyecto propio —“Ley Pyme Cero Impuesto a las Ganancias”— que contempla beneficios fiscales para empresas que incorporen tecnología nacional y generen empleo genuino. También reivindicó programas de inserción laboral juvenil como herramientas replicables a nivel nacional.

Consultada sobre la baja de la edad de imputabilidad, volvió a marcar diferencias con el oficialismo. Sostuvo que la evidencia internacional no demuestra mejoras en seguridad a partir de reducir la edad penal y planteó que el Estado debe intervenir antes, con políticas firmes contra la pobreza y la deserción escolar. “No es una pose. Es una convicción”, subrayó.

En clave política, descartó versiones sobre eventuales acuerdos electorales en Córdoba y reafirmó su pertenencia a Defendamos Córdoba. De cara a 2027, consideró que el peronismo debe realizar una autocrítica y construir una alternativa amplia frente al Gobierno nacional.