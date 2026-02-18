Luis Picat sobre la reforma laboral: “Nada puede ser retroactivo, los derechos son de aquí para adelante”

El diputado nacional Luis Picat detalló el cronograma legislativo previsto sobre el tratamiento de la reforma laboral, analizó la eliminación del polémico artículo sobre licencias médicas y aseguró que la normativa respetará los derechos adquiridos de los trabajadores.

Reforma laboral

En primer lugar, Picat describió su llegada a Buenos Aires para avanzar en el tratamiento parlamentario de la “modernización laboral”. Al referirse a las prioridades inmediatas del cuerpo legislativo, el diputado aclaró: “La intención es sacar el dictamen hoy; estoy en Buenos Aires por empezar la comisión de presupuesto y de trabajo. Había una especulación de que mañana mismo sea la sesión”.

El legislador, integrante del bloque de la Libertad Avanza, profundizó en el recorrido institucional que deberá seguir el proyecto tras las últimas modificaciones introducidas en el texto. En relación a los plazos previstos para el debate puntualizó: “Al modificar y quitar el artículo 44 vuelve a la Cámara Alta. Por ahora se especula que el 27 sea la sesión de senadores”.

Artículo 44

Además se refirió a la polémica marcha atrás respecto al descuento salarial por licencias médicas, un punto que generó fuertes críticas.

Sobre este traspié en la redacción, Picat admitió en declaraciones al programa “Punto y aparte” de Punto a Punto Radio (90.7) la falta de precisión inicial al decir: “Patricia Bullrich lo ha dicho: fue ´un infortunio y lo van a modificar´".

El diputado reconoció en diálogo con Andy Ferreyra y Víctor Zapata que el proceso de negociación en la Cámara Alta tuvo complejidades que derivaron en la inclusión de ese polémico punto. Al respecto, Picat señaló: “Lamentablemente no puedo responder por qué llegó al texto porque no he estado en el proceso de negociaciones dentro de la Cámara de Senadores”.

No obstante, a pesar de la eliminación del artículo en cuestión, el legislador sostuvo que la discusión sobre el sistema de licencias y el ausentismo sigue siendo una materia pendiente. Al respecto, manifestó: “El debate es válido porque hay un montón de vivos que utilizan este sistema para certificados truchos o carpetas psiquiátricas durante muchos meses o años”.

"Nada puede ser retroactivo"

En cuanto a la seguridad jurídica de los empleados actuales, el legislador fue tajante al descartar cualquier impacto negativo sobre los contratos que ya se encuentran vigentes. Luego de consultar con especialistas en la materia, sentenció: “Nada puede ser retroactivo. Todos los derechos adquiridos son de aquí para adelante; nada hacia atrás”.

De igual manera Picat explicó que la vigencia de la nueva normativa no será inmediata ni uniforme para todos sus artículos tras su aprobación. Sobre la implementación técnica, aclaró: “No todo rige a partir del día que se sanciona la ley; hay artículos que tienen que reglamentarse y otros que empiezan a tener vigencia el año que viene”.

Por último el diputado ponderó el valor del intercambio democrático para alcanzar una ley que brinde herramientas a los sectores productivos y combata la informalidad. Para concluir, subrayó: “Rescato seguir los pasos de la democracia para sancionar una ley que pueda beneficiar a las pymes y formalizar al trabajador”.