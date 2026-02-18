Nueva estafa a turistas cordobeses que compraron un viaje a los Carnavales de Jujuy

Otra vez la venta de viajes y excursiones por Internet terminó en una estafa. En esta oportunidad fue la tentadora propuesta “Vení a vivir el Carnaval en Jujuy, quedan tres lugares, 13 al 18 de febrero, precio especial, promo últimos tres lugares”, a un costo por persona de $439.000.

El vendedor, identificado en la propia cuenta de @cordobaargentinatrek (https://www.instagram.com/cordobaargentinatrek/), según los propios damnificados, es Marcelo Luján (51) y fue detenido por la policía en inmediaciones de la Plaza de la Intendencia donde se habían congregado los viajeros con sus equipajes y desde donde debía partir el bus.

Al transcurrir el tiempo acordado, Luján habría solicitado a los clientes $175.000 más por persona “para pagar el costo del ómnibus”, ya que su cuenta bancaria estaba “bloqueada”.

Los damnificados hicieron la denuncia, la policía intervino, encontró al presunto estafador en las inmediaciones de la plaza y lo detuvo.

Según un comentario en la misma cuenta de Instagram, serían más de 50 las denuncias que ya acumula Luján. Si se confirmara ese número y calculando por el precio que promocionaba los “últimos tres lugares”, o sea $439.000, la estafa rondaría los $22 millones.

La cuenta de los estafados

En la cuenta @cordobaargentinatrek se promocionan otros viajes y excursiones, como al recital de HC/DC en el estadio de River, Mar Chiquita, cerro Colchiqui, La Cumbrecita o Monte Vera–Coronda–Colastiné. En todos los casos, los viajes son en bus y los precios son accesibles.

Pero aparentemente el detenido por este paquete a los Carnavales de Jujuy no tendría la ficha muy limpia, ya que también en Instagram hay una cuenta de damnificados en otros viajes: cordobaargtrekk_fraudes (https://www.instagram.com/cordobaargtrekk_fraudes/).

En esa cuenta está filmado el momento en que Luján es detenido y esposado por la policía y cuando pretende darles alguna explicación a los damnificados.

https://www.instagram.com/p/DUuPWpkDO_3/?img_index=1

https://www.instagram.com/p/DUuRbdojI-c/?img_index=1

Marcelo Luján no está registrado en la Agencia Córdoba Turismo como operador de turismo alternativo y menos como agencia; en 2023 se le confeccionó un acta y le aplicaron una multa (que no pagó); en 2024 volvió a reincidir y hubo otra acta, y ahora con estas denuncias se están tomando las medidas pertinentes.

Pero ese es el problema: atraídos por ofertas atractivas, muchos caen en estas estafas sin cerciorarse antes que sean operadores legales, autorizados, registrados y habilitados.

Por otra parte, según la información brindada por Ladevi, la firma no cuenta con legajo habilitante ni está inscrita en el Registro Nacional de Agencias de Viajes.