Cosquín Rock 2026: las cifras de un amor incondicional que trasciende fronteras

Alrededor de 50 mil millones de pesos fueron movilizados en todo concepto por el Cosquín Rock 2026, según los primeros números del estudio realizado por el Instituto de Cultura Contemporánea (ICC).

Cosquín Rock 2026

Las primeras cifras del estudio social, económico, cultural y ambiental, que se realiza en el festival desde la edición 2022, revelan “tres pilares fundamentales: un poderoso arraigo del público hacia el festival, un crecimiento sostenido en la estadía provincial y una convocatoria federal que trasciende fronteras regionales”.

Amor por Cosquín Rock

Cosquín Rock genera experiencias que trascienden lo artístico y se inscriben en la memoria emotiva de sus asistentes.

“Casi el 20% de los asistentes compra su entrada incluso en el primer mes de venta, ocho meses antes de la realización del mismo”, señala el informe.

“Para más de un tercio del público (37,20%), lo más valorado es la mística de la montaña, ese elemento único e irrepetible que solo el Valle de Punilla puede ofrecer como escenario natural del encuentro”, precisa el informe.

Además detalla que “la aventura del viaje ocupa el segundo lugar con un 20,30%, seguida de cerca por el agite y la energía del público (19,30%)” y que “los descubrimientos musicales representan el 14,80% de lo más valorado”.

Y luego completa: “En menor medida, pero no menos significativas, las experiencias de marcas y stands, junto con los nuevos amigos o encuentros, suman cada una un 4,10%, completando un abanico de vivencias que hacen del Cosquín Rock mucho más que un festival de música”.

Asistentes al Cosquín Rock

La investigación también indica que “más de la mitad de los asistentes (55,20%) ya es recurrente en su visita al festival, con un promedio de 4,46 ediciones previas, un dato revelador que acentúa la fuerte identificación del público con el encuentro”.

“Entre estos fans fieles, el 44% ha asistido entre 3 y 5 veces, mientras que un notable 21% califica como "histórico" al haber estado presente en 6 o más ediciones, demostrando un vínculo inquebrantable”, agrega el estudio.

Procedencia

El evento trasciende fronteras locales y nacionales ya que “más de la mitad de los asistentes (52,10%) proviene de otras provincias argentinas, lideradas por Buenos Aires, seguida de Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Entre Ríos”.

“La ciudad de Córdoba aporta el 28,60% del público, mientras que el interior de la provincia suma un 11%, y la zona local dentro de un radio de 20 kilómetros representa el 6,20%”, puntualiza el informe preliminar.

Y luego añade: “El carácter internacional del encuentro también se hace presente con un 2,10% de asistentes provenientes de otros países, destacándose visitantes desde Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. En el ámbito local, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Villa María y Villa Nueva encabezan las localidades cordobesas con mayor afluencia, mientras que San Francisco, Jesús María y Colonia Caroya también aportan contingentes significativos al público del festival”.

Alojamiento

Otro dato revelador es que “casi el 70% de los asistentes (69,8%) se aloja durante el festival, y entre quienes lo hacen, más de la mitad (54,70%) viaja exclusivamente para el evento, mientras que el 39,50% combina el Cosquín Rock con vacaciones y un 5,80% aprovecha otras actividades además de sus vacaciones”.

Para destacar “es el aumento en el promedio de estadía, que alcanza las cuatro noches, evidenciando un compromiso cada vez mayor del público con la experiencia”.

“El 78,8% proviene de otras provincias, el 9,5% son de Córdoba Capital pero eligen quedarse en Punilla, el 8,4% llega del Interior de Córdoba y un 3,3% son visitantes del exterior. Respecto al tipo de alojamiento, la gran mayoría (91,10%) opta por opciones tradicionales como hoteles, campings o casas de familiares, mientras que apenas el 8,90% utiliza plataformas como Airbnb”, especifica la muestra.

Día mundial del preservativo

“En sintonía con la fecha que llevó a distintas ciudades del mundo a realizar informes sobre el uso del preservativo en su población, los datos recolectados durante Cosquín Rock 2026 revelan una realidad contundente: solo el 23,2% de los asistentes a Cosquín Rock (16.572 personas) mantiene un uso consistente de preservativo en todas sus relaciones sexuales, a pesar de que el 39,9% del público posee título universitario, demostrando que el nivel de instrucción no garantiza prácticas preventivas indefectiblemente”, prosigue el análisis.

Y luego menciona: “La cifra más significativa corresponde al uso inconsistente, que alcanza el 58,5% del público relevado (41.786 personas), quienes utilizan métodos de barrera "a veces", al inicio de las relaciones o dependiendo de la disponibilidad del momento, mientras que el 18,3% restante (13.071 asistentes) representa la población de mayor riesgo al no utilizar ningún método de protección, configurando así una brecha de intervención donde el 76,8% de los asistentes —más de 54.800 personas— se encuentra en zona de riesgo potencial”.

Acompañados

“Más de la mitad de los asistentes (54%) elige compartir el festival con amigos, convirtiendo al grupo de pares en el compañero ideal para disfrutar de la música. Por otro lado, tanto la familia como la pareja son las opciones siguientes con un 23% y 19% respectivamente. Finalmente, sólo un 4% prefiere asistir solo”, concluye el análisis.

“El perfil del público refleja una audiencia joven y formada: más del 65% de los asistentes son universitarios o están cursando ese nivel educativo. En cuanto a su situación laboral y académica, la mitad trabaja, el 20% se dedica exclusivamente a estudiar, y un 27% combina ambas actividades, lo que evidencia una generación que busca equilibrar sus responsabilidades profesionales y académicas con su pasión por la música en vivo”, evalúa el estudio.

Un puente al futuro

El acceso a Cosquín Rock muestra una clara preferencia por las vías principales de conexión con el Valle de Punilla. La Variante Costa Azul junto con la Autovía Punilla concentra el mayor flujo vehicular con un 38,20% de los asistentes que llegan en vehículos particulares (autos, traffic y motos).

Datos preliminares

- El gasto en alojamiento supera los 9000 millones de pesos.

- En transporte se superan los 5000 millones de pesos.

-Durante su estadía, los turistas gastaron fuera del predio más de 9000 millones de pesos.

-¿Qué transportes usaron los turistas?: automóvil propio 63,70%, colectivo (Media/Larga) 21,60%, avión 13,70%, app (Uber/Cabify/Didi) 11,60%, tour privado/combi 4,70%, motocicleta 2,10% y taxi/remis 2,10%.

-¿Cómo llegó el público al predio?: automóvil 55,20%, caminando 15,50%, Colectivo (Media/Larga) 9,70%, Traffic / Combi / Tour 9,30%, Uber, Cabify, Didi 7,60%, taxi o remis 1,70%, motocicleta 1,00%.

-Más del 25% de los asistentes llevaron de la tienda de “merch” algún recuerdo.

- Más del 90% consumió algún alimento o bebida dentro del festival.

- Festival escuela: A través del Instituto Cultura Contemporánea se realizaron 2 formaciones de capacitación (Fotografía y Producción). Con cupo limitado de 70 alumnos y 11 Docentes.

