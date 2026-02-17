Argentina lidera la región en costo laboral formal y duplica la carga social de Paraguay

Argentina encabeza el ranking regional de costo laboral formal y se consolida como el país con mayor carga social sobre el empleo en Sudamérica. Así lo señala un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que compara el peso de aportes personales y contribuciones patronales en 39 países bajo la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El dato central es que el 34,6% del costo laboral total de un trabajador promedio en Argentina se destina a seguridad social. Es decir, de cada 100 dólares que cuesta un empleado formal, más de 34 se canalizan al sistema previsional y otras cargas asociadas. En el ranking global, el país ocupa el tercer lugar, solo detrás de Austria (35,7%) y Francia (35%).

Pero el contraste más fuerte se observa al mirar la región. Mientras Argentina se ubica en ese 34,6%, Paraguay registra una carga total de apenas 16,5% del salario, menos de la mitad. Uruguay presenta un esquema que ronda el 22,5% del costo laboral —con mayor peso en los aportes personales y contribuciones patronales más bajas— y Brasil se mueve en una franja que combina contribuciones patronales de entre 20% y 28% con aportes cercanos al 11%, además de contar con esquemas sectoriales de reducción.

Costos laborales según el Iaraf

La diferencia no es menor para sectores intensivos en mano de obra. En industrias como confección, autopartes o centros de servicios, una brecha de más de 10 puntos porcentuales en cargas puede inclinar decisiones de inversión y radicación.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, también detalla la composición interna de la carga argentina. Los aportes personales equivalen al 13,4% del costo laboral total —muy por encima del promedio de la OCDE, de 8,1%— mientras que las contribuciones patronales alcanzan el 21,2%, frente a un promedio internacional de 13,4%.

Paradójicamente, el trabajador promedio no tributa impuesto a las ganancias bajo el esquema considerado en el estudio (soltero, sin hijos y con salario medio). Esto hace que la llamada “cuña fiscal” total —la distancia entre el costo laboral y el ingreso neto— no sea de las más altas del mundo, ya que el peso recae casi exclusivamente en cargas fijas y no en tributos progresivos.

En la región, en cambio, los diseños son distintos. Uruguay centraliza el sistema en el Banco de Previsión Social (BPS), simplificando la gestión. Brasil aplica alivios sectoriales. Paraguay ofrece directamente una estructura más liviana.

En un mercado laboral donde alrededor del 35% de los trabajadores permanece en la informalidad, la estructura argentina encarece la contratación formal y plantea un desafío para cualquier estrategia de expansión del empleo registrado. El debate sobre reforma laboral y fiscal vuelve así al centro de la agenda, con un dato concreto: hoy, en comparación con sus vecinos, Argentina es el país más costoso para contratar en blanco.