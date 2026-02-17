Qué actividades hacer en las sedes de EEUU, México y Canadá donde jugará Argentina

Muchos argentinos ya están en carrera para asistir al Mundial 2026 y seguir al Seleccionado nacional en los distintos escenarios de Estados Unidos, México y Canadá, pero entre partido y partido hay oportunidades de conocer las ciudades sedes y otros destinos.

La plataforma de excursiones en español y portugués en todo el mundo, Civitatis, creó una guía práctica para quienes tienen previsto viajar al mega evento deportivo y disfrutar de los destinos, además de los partidos.

Números oficiales: Córdoba recibió 32% más turistas y superó los 420 mil visitantes en el finde XXL

En este contexto, reunió las actividades más demandadas por los argentinos en las ciudades sede del campeonato en un único espacio exclusivo: https://discover.civitatis.com/ar_mundial_lnd, con el objetivo de facilitar la organización del viaje y ofrecer información práctica sobre qué hacer en cada sitio.

Desde grandes urbes como Ciudad de México, Los Ángeles o Vancouver, hasta otras sedes clave como Boston, Guadalajara o Toronto, la propuesta recoge experiencias en cada destino como excursiones y/o tours gastronómicos pensados para estancias cortas vinculadas al calendario del evento deportivo.

Qué hacer en las sedes de la selección argentina

En el caso de la Selección argentina, los primeros partidos de la fase de grupos se disputarán el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City; el lunes 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas; y el sábado 27 de junio contra Jordania, también en el AT&T Stadium de Dallas.

El cine con tonada y sello propio desembarca en el streaming

En este marco, con más de cinco millones de opiniones, la plataforma recomienda diversas actividades para disfrutar en Kansas City y Dallas, en los días previos o posteriores al encuentro:

- En Kansas City, es posible realizar diversas experiencias para explorar la “Ciudad de las Fuentes”, como visitas guiadas y tours organizados en español. Las opciones incluyen recorridos por sitios emblemáticos como la Union Station, el Nelson-Atkins Museum of Art y el Museo Nacional y Memorial de la Primera Guerra Mundial, además de las experiencias gastronómicas de barbacoa (BBQ) que identifican la cultura culinaria del destino, entre otros.

- En Dallas, para quienes quieran seguir disfrutando del ambiente deportivo, una de las opciones más habituales es el Tour por el estadio de los Dallas Cowboys, uno de los campos más grandes e importantes del fútbol americano.

EL Grupo Hotelero Albamonte inauguró un hotel Days Inn en Sierra de la Ventana

Por su parte, los viajeros más interesados en los íconos turísticos, pueden optar por subir al mirador GeO-Deck de la Torre Reunión hasta su plataforma de observación a 145 metros de altura; o quienes prefieran tener una perspectiva general del destino, pueden hacer un recorrido a bordo del Trolebús turístico de Dallas y detenerse en los puntos imperdibles del lugar como Dealey Plaza, Reunion Tower o Klye Warren Park.

La demanda en otras sedes

Las ciudades donde más actividades se han reservado hasta la fecha son Nueva York, Miami, Ciudad de México, Toronto y Vancouver. Estos destinos concentran una oferta especialmente amplia de visitas guiadas, excursiones y experiencias pensadas para conocer los principales atractivos de cada uno. Entre las más reservadas se encuentran:

- Miami: la ciudad estadounidense más codiciada por los argentinos, las excursiones más demandadas son el viaje en barco a las islas Bahamas; la visita a los Everglades para recorrer los humedales en un aerodeslizador y ver de cerca a los cocodrilos; el crucero nocturno para apreciar el skyline de la ciudad; el tour de compras por los outlets, y la excursión a Cayo Hueso.

- Nueva York: recorridos urbanos por los barrios y puntos emblemáticos de la ciudad, como el tour de Contrastes, y/o actividades vinculadas al ocio y al deporte para poder disfrutar de una experiencia neoyorquina como la asistencia a un partido protagonizado por los New York Yankees.

- Ciudad de México: donde predominan entre los preferidos, las actividades culturales como una excursión a Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe.

- Toronto: salidas a entornos naturales cercanos, como una excursión a las Cataratas del Niágara, o experiencias más culturales con la visita al Museo Real de Ontario.

Pasajes de ómnibus de larga distancia con cobertura de rotura, pérdida o robo de equipaje

Con esta recopilación de actividades, Civitatis responde a una demanda creciente de viajeros que, con motivo del Mundial de fútbol, buscan información clara y contextual sobre qué hacer en cada ciudad sede, integrando el seguimiento deportivo con el descubrimiento cultural y turístico de los destinos anfitriones.