Nalbandian vuelve al circuito: será entrenador de Grigor Dimitrov desde el ATP 500 de Acapulco

El tenis mundial tendrá nuevamente a un cordobés en el centro de la escena. David Nalbandian regresará al circuito profesional como entrenador del búlgaro Grigor Dimitrov, en una incorporación que comenzará oficialmente en el ATP 500 de Acapulco, que se disputará del 23 al 28 de febrero.

La noticia fue confirmada por el representante del tenista europeo y generó expectativa inmediata en el circuito: el ex número 3 del ranking mundial vuelve a la élite del tenis tras varios años alejado de la competencia profesional.

El regreso del “Rey David”

Nalbandian, uno de los mejores tenistas argentinos de las últimas décadas, alcanzó el tercer puesto del ranking ATP antes de retirarse en 2013. Tras dejar la actividad profesional, el cordobés exploró el rally y luego tuvo una breve experiencia como entrenador del serbio Miomir Kecmanovic. Desde entonces se había mantenido lejos del circuito, por lo que su llegada al equipo de Dimitrov marca un regreso de alto impacto.

En esta nueva etapa, el argentino compartirá funciones con el belga Xavier Malisse, ex número 19 del mundo. El staff técnico del búlgaro se completa con el fisioterapeuta Mark Bender y el preparador físico Yutaka Nakamura.

El desafío Dimitrov

El tenista nacido en Haskovo, Bulgaria, fue una de las grandes promesas del tenis mundial y llegó a ser top ten. Su estilo elegante y técnico le valió el apodo de “Baby Federer”, en referencia a su similitud con el juego del suizo. A lo largo de su carrera consiguió nueve títulos ATP y alcanzó semifinales de Grand Slam en Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el US Open 2019.

Actualmente ocupa el puesto 43 del ranking y busca recuperar el nivel que lo llevó a instalarse entre los mejores del circuito. La llegada del cordobés apunta justamente a ese objetivo: relanzar su carrera en una etapa clave.

El desembarco de Nalbandian en el equipo técnico del búlgaro despierta entusiasmo en el tenis argentino y mundial. A los 44 años, el cordobés vuelve a la alta competencia con un rol distinto, pero con la misma ambición que lo convirtió en una figura histórica del deporte.