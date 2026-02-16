Diputada libertaria, en contra del carnaval: “es una vidriera donde la mercancía es tu cuerpo”

A través de un video difundido en redes sociales, la diputada cordobesa María Celeste Ponce expresó su rechazo al carnaval y criticó el rol de la industria del entretenimiento, en un mensaje que se viralizó y provocó apoyos y cuestionamientos. En su mensaje, la diputada aseguró que no se siente representada por las celebraciones de carnaval ni por la música contemporánea, a la que acusó de tener “cero contenido” y de funcionar como una forma de “ingeniería social”.

Según sostuvo, la fiesta perdió su sentido original y hoy se convirtió en una exposición de los cuerpos con fines comerciales. “Cuando hablamos de carnaval, hablamos de carne. Lo llaman fiesta, pero es una vidriera donde la mercancía es tu cuerpo”, expresó.

La legisladora planteó que el origen del carnaval estaba ligado a la previa de la cuaresma, pero que en la actualidad —según su mirada— la celebración quedó dominada por el deseo y el consumo.

Mensaje con tono religioso y moral

En el mismo video, Ponce apeló a argumentos religiosos y morales para fundamentar su postura. Sostuvo que la industria del entretenimiento “convierte a los cuerpos en publicidad y a las personas en estímulo” y cuestionó el rol del deseo en el espacio público. También dirigió un mensaje a mujeres y hombres sobre el valor del cuerpo y el sentido del deseo, afirmando que este debe enmarcarse en “una relación de amor, pacto y verdad”.

“Hombres, nadie peca por accidente: la mirada se educa o se desborda; mujeres, tu valor es demasiado alto como para reducirlo a provocar reacciones químicas en desconocidos”, sostuvo.

La diputada anticipó críticas y aseguró que los comentarios en redes ayudarían a amplificar su mensaje. “No dejen de criticarme porque me ayudan a seguir compartiendo mi visión del mundo”, señaló. Las declaraciones generaron debate en las redes sociales, donde usuarios y referentes culturales respondieron con posiciones encontradas sobre el rol del carnaval, la libertad cultural y los límites del discurso político.