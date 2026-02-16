Una pyme de Río Cuarto busca incorporar tecnología china tras misión comercial

Una pyme de Río Cuarto comenzó a explorar nuevas oportunidades de crecimiento internacional tras participar de la misión institucional y comercial cordobesa en China, organizada por la Agencia ProCórdoba. Se trata de Intercity, empresa dedicada a la conectividad por fibra óptica, provisión de internet y soluciones de seguridad ciudadana en la capital alterna y otras localidades del sur provincial.

La delegación estuvo integrada por 25 empresarios cordobeses, quienes mantuvieron encuentros en sedes de gigantes tecnológicos en Shenzhen y Hangzhou, además de participar en los eventos de networking Córdoba Day en esas ciudades y en Shanghái, donde presentaron su oferta ante más de 170 contrapartes chinas.

Contactos y transferencia tecnológica

El titular de la firma, Juan Lovato, valoró los vínculos generados durante la gira y destacó que la experiencia abrió una nueva etapa de trabajo para la empresa. “Fue una experiencia muy buena, todas las empresas nos trajimos contactos y aprendizajes”, afirmó. El empresario subrayó el impacto que generó conocer de primera mano el ecosistema tecnológico chino, especialmente en áreas vinculadas a su rubro.

“Nos impresionó la calidad y la escala de lo que están haciendo en seguridad urbana, conectividad y soluciones de Smart City. Vimos desarrollos en cámaras, transporte inteligente y drones autónomos que uno imagina, pero que allá ya son realidad”, explicó.

Tras el viaje, Intercity inició conversaciones con compañías del sector para evaluar la incorporación de materiales y tecnología de punta que permitan fortalecer sus servicios en Córdoba.

Articulación público-privada

Lovato destacó el rol del Estado provincial en la concreción de la misión. “Contar con el apoyo del Gobierno de Córdoba y de la Agencia ProCórdoba fue fundamental. No se lograría de otra manera. Son herramientas que realmente ayudan a las empresas a desarrollarnos hacia afuera y también hacia adentro”, sostuvo.

El empresario consideró que este tipo de iniciativas representan una inversión a mediano y largo plazo para la provincia. “Que el privado apoye al Gobierno y que el Gobierno apoye al privado es clave para generar mejoras y que el beneficiario final sea el ciudadano”, remarcó.

La experiencia de la pyme riocuartense se inscribe en la estrategia de internacionalización productiva de Córdoba, que busca acercar a las empresas locales a los principales polos de innovación del mundo, facilitar vínculos comerciales y generar condiciones para que ese conocimiento regrese en forma de inversión, tecnología y empleo.