Números oficiales: Córdoba recibió 32% más turistas y superó los 420 mil visitantes en el finde XXL

Durante el fin de semana extra largo circularon alrededor de 420 mil visitantes, una cifra que superó ampliamente las previsiones oficiales y que posicionó a la provincia como el destino más elegido del país. “La ocupación tiene niveles históricos en el comparativo con la misma fecha de años anteriores. Estamos orgullosos y felices: somos la provincia más visitada del país”, aseguró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El funcionario destacó que el crecimiento interanual fue del 32% respecto de 2025, al pasar de 316 mil a más de 417 mil turistas, mientras que el impacto económico estimado ronda los $100 mil millones, sin contabilizar el movimiento generado por el festival Cosquín Rock.

Gustavo Campos: “Si este año no se hacen las reformas estructurales, tal vez no se hagan nunca”

Ocupación plena en los valles

El relevamiento oficial mostró niveles de ocupación prácticamente totales en la mayoría de los destinos. En el Valle de Punilla, Villa Carlos Paz alcanzó el 95% (100% en alojamientos categorizados), Capilla del Monte llegó al 99% y localidades como La Falda, La Cumbre, Villa Giardino y Santa María de Punilla registraron ocupación total. En Calamuchita, Villa General Belgrano y Yacanto alcanzaron el 100%, con derivaciones a otras localidades, mientras que Santa Rosa y La Cumbrecita superaron el 98%.

El fenómeno se replicó en Traslasierra, con Nono, Villa Cura Brochero y Las Rabonas al 100%, y Mina Clavero con 99%. También se destacaron Ansenuza, con Miramar al 100% y derivaciones a Marull, La Para y Balnearia, y las Sierras del Sur, donde Alpa Corral alcanzó el 100% de ocupación. En tanto, Córdoba capital registró una ocupación del 80%, consolidando el flujo turístico en toda la provincia.

Más de 5 millones en la temporada

Con estos números, Córdoba ya superó los 5 millones de turistas desde el inicio de la temporada de verano. “Seguiremos trabajando codo a codo con el sector privado para ofrecer las mejores opciones a los visitantes del país y del mundo”, concluyó Capitani.