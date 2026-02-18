La Provincia financiará con $10,5 millones a pymes industriales

El Gobierno de Córdoba lanzará el 23 de febrero la Convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, una herramienta destinada a fortalecer la matriz productiva provincial mediante el financiamiento de certificaciones de calidad para pequeñas y medianas industrias. La iniciativa contempla Aportes No Reintegrables (ANR) de hasta $10.500.000 por empresa.

La inscripción estará abierta hasta el 23 de marzo, bajo modalidad 100% digital y con requisito de firma digital. El objetivo es acompañar a las pymes en la incorporación de Sistemas de Gestión de Calidad que les permitan mejorar su competitividad, eficiencia productiva y posicionamiento en mercados internos y externos.

Se conoció la encuesta que todos los intendentes quieren ocultar: el nuevo podio de la peor imagen entre sus vecinos

Las empresas que presenten proyectos de primera certificación en ISO 9001:2015 podrán acceder a un ANR de hasta $10.000.000. En tanto, aquellas que postulen certificaciones como HACCP, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, BPM y otras normas podrán recibir hasta $10.500.000.

Requisitos y modalidad

Para acceder al beneficio, las firmas deberán elaborar un proyecto con una duración máxima de 12 meses, seleccionar un consultor del Registro habilitado, elegir una entidad certificadora y presentar la documentación requerida de manera digital. Cada empresa podrá optar por una o hasta cuatro normas, siempre que se trate de su primera certificación.

Luis Picat sobre la reforma laboral: “Nada puede ser retroactivo, los derechos son de aquí para adelante”

Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por organismos públicos y privados, que definirá las empresas beneficiarias según el impacto productivo y la viabilidad de cada propuesta.

Además, los consultores que deseen participar deberán inscribirse en el Registro correspondiente a través de CiDi Nivel 2, en caso de no haberlo hecho en ediciones anteriores.