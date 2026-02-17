Perfil
CóRDOBA
RANKING DE DIRIGENTES

Se conoció la encuesta que todos los intendentes quieren ocultar: el nuevo podio de la peor imagen entre sus vecinos

El informe de febrero de CB Global Data muestra liderazgos consolidados en el interior, pero también dirigentes que ingresan en zona negativa o quedan al borde del empate técnico. El mapa territorial revela fortalezas, desgaste y alta volatilidad mensual.

Mesa Chica, intendentes se sacan selfie
Juan Bernaus
Juan Bernaus
Coordinador Redacción Córdoba
 @juanbernaus  @juan_bernaus

Se conoció el nuevo ranking de intendentes y dirigentes electos en el interior. Por un lado, hay peronistas que comienzan a consolidar números en verde y otros tanto que caen en la consideración de los vecinos. Al parecer la gestión comienza a sentirse.

El último ranking departamental de imagen que comparte CB Consultora de Opinión en Córdoba de febrero 2026 exhibe un escenario político con doble lectura. Varios intendentes y dirigentes del interior consolidan diferenciales de dos dígitos, con pisos superiores al 15% en algunos casos. Por otro, en casi todos los departamentos aparece un pelotón que cierra la tabla con números negativos o márgenes mínimos que reflejan fragilidad.

Argentina lidera la región en costo laboral formal y duplica la carga social de Paraguay

Entre los desempeños más sólidos del mes se ubican Oscar Santarelli (Región Sierras) con +20,8%, Eduardo Acastello (General San Martín) con +20,3% -ambos dirigentes peronistas- y Javier Riberi (Región Sur) con +18,9%. Son liderazgos territoriales que muestran consolidación y amplitud respecto del resto.

Muy cercano se cuela el radical Marcos Ferrer de Río Tercero. Que comienza a transitar sus últimos meses de gestión y debe asegurarse que un alfil de su gobierno continúe gobernando la ciudad.

Pero el foco del ranking también ilumina a quienes cosechan un diferencial positivo con respecto a otras mediciones. En este caso, la sorpresa la brinda Ezequiel Lemos de Rio Ceballos, quien refleja un 3,3% en un duro departamento como es el Colón.

En el caso de los peores, aquellos que muestran números en rojo, se destacan varios intendentes. Con un triple empate en -4,7% se encuentran Mateo Gioda de Los Cóndores, Laura Paredes de General Levalle y Cristian Frías, el legislador Departamental de Minas.

Sorpresivamente, Nicolás Filoni de Oncativo (-4,6%) y Fernando Rambaldi (-4,5) los siguen muy de cerca. Como así también el mandatario de Bell Ville, Juan Manuel Moroni (-3,8%)

Los mejores dirigentes

Oscar Santarelli (Villa General Belgrano 20,8% (35,2%; 14,4%; ns nc 50,4%)

Eduardo Acastello (Villa Maria) 20,3% (38,9%; 18,6%; ns nc 42,5%)

Maximiliano Rossetto (Santa Catalina - Holmberg) 16.6% (25,7%; 9,1%; ns nc 65,2%)

Marcos Ferrer (Rio Tercero) 15.5% (30,9%; 15,4%; ns nc 53,7%)

Los mejores dirigentes de Córdoba

Los dirigentes que más crecieron

Mauricio Garcia Achiras 4,7%

Sergio Avalis de Las Perdices (+4,4%)

Exequiel Lemos Rio Ceballos 3,3% (21,7%; 12,9%; ns nc 65,4%)

Los peores dirigentes en Córdoba

Mateo Gioda de Los Cóndores -4,7%)

Laura Paredes de General Levalle -4,7%

Cristian Frías, Legislador Departamental -4,7%

Nicolás Filoni de Oncativo -4,6%

Fernando Rambaldi La Calera -4,5%

Federico Soto de Berrotarán -4,4%

José Luis Mecchia de Sacanta -4,5%

Juan Manuel Moroni de Bell Ville -3,8%

El ranking confirma una constante del interior cordobés: no hay territorio homogéneo. Conviven intendentes con niveles de respaldo robusto y dirigentes que ingresan en zona de alerta. En varios distritos, además, las variaciones mensuales superiores a los cuatro puntos muestran que el clima político es dinámico y que el diferencial de imagen se volvió un indicador clave del pulso territorial.

