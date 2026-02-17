Se conoció la encuesta que todos los intendentes quieren ocultar: el nuevo podio de la peor imagen entre sus vecinos

Se conoció el nuevo ranking de intendentes y dirigentes electos en el interior. Por un lado, hay peronistas que comienzan a consolidar números en verde y otros tanto que caen en la consideración de los vecinos. Al parecer la gestión comienza a sentirse.

El último ranking departamental de imagen que comparte CB Consultora de Opinión en Córdoba de febrero 2026 exhibe un escenario político con doble lectura. Varios intendentes y dirigentes del interior consolidan diferenciales de dos dígitos, con pisos superiores al 15% en algunos casos. Por otro, en casi todos los departamentos aparece un pelotón que cierra la tabla con números negativos o márgenes mínimos que reflejan fragilidad.

Entre los desempeños más sólidos del mes se ubican Oscar Santarelli (Región Sierras) con +20,8%, Eduardo Acastello (General San Martín) con +20,3% -ambos dirigentes peronistas- y Javier Riberi (Región Sur) con +18,9%. Son liderazgos territoriales que muestran consolidación y amplitud respecto del resto.

Muy cercano se cuela el radical Marcos Ferrer de Río Tercero. Que comienza a transitar sus últimos meses de gestión y debe asegurarse que un alfil de su gobierno continúe gobernando la ciudad.

Pero el foco del ranking también ilumina a quienes cosechan un diferencial positivo con respecto a otras mediciones. En este caso, la sorpresa la brinda Ezequiel Lemos de Rio Ceballos, quien refleja un 3,3% en un duro departamento como es el Colón.

En el caso de los peores, aquellos que muestran números en rojo, se destacan varios intendentes. Con un triple empate en -4,7% se encuentran Mateo Gioda de Los Cóndores, Laura Paredes de General Levalle y Cristian Frías, el legislador Departamental de Minas.

Sorpresivamente, Nicolás Filoni de Oncativo (-4,6%) y Fernando Rambaldi (-4,5) los siguen muy de cerca. Como así también el mandatario de Bell Ville, Juan Manuel Moroni (-3,8%)

Los mejores dirigentes

Oscar Santarelli (Villa General Belgrano 20,8% (35,2%; 14,4%; ns nc 50,4%)

Eduardo Acastello (Villa Maria) 20,3% (38,9%; 18,6%; ns nc 42,5%)

Maximiliano Rossetto (Santa Catalina - Holmberg) 16.6% (25,7%; 9,1%; ns nc 65,2%)

Marcos Ferrer (Rio Tercero) 15.5% (30,9%; 15,4%; ns nc 53,7%)

Los dirigentes que más crecieron

Mauricio Garcia Achiras 4,7%

Sergio Avalis de Las Perdices (+4,4%)

Exequiel Lemos Rio Ceballos 3,3% (21,7%; 12,9%; ns nc 65,4%)

Los peores dirigentes en Córdoba

Mateo Gioda de Los Cóndores -4,7%)

Laura Paredes de General Levalle -4,7%

Cristian Frías, Legislador Departamental -4,7%

Nicolás Filoni de Oncativo -4,6%

Fernando Rambaldi La Calera -4,5%

Federico Soto de Berrotarán -4,4%

José Luis Mecchia de Sacanta -4,5%

Juan Manuel Moroni de Bell Ville -3,8%

El ranking confirma una constante del interior cordobés: no hay territorio homogéneo. Conviven intendentes con niveles de respaldo robusto y dirigentes que ingresan en zona de alerta. En varios distritos, además, las variaciones mensuales superiores a los cuatro puntos muestran que el clima político es dinámico y que el diferencial de imagen se volvió un indicador clave del pulso territorial.