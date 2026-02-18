El presunto múltiple homicida Pablo Laurta sumó una nueva imputación: tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Fiscal (MPF) comunicó hoy que el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Avila Echenique, imputó a Pablo Laurta por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Se deduce que el material estaba contenido en dispositivos electrónicos de su propiedad. Concretamente retratan actividades sexuales explícitas y representaciones de partes genitales de niños o adolescentes con fines predominantemente sexuales.

Es el tercer expediente que se abre en su contra. Laurta enfrenta dos procesos judiciales por el raid delictivo que habría protagonizado a comienzos del mes de octubre del año pasado cuando viajó desde Uruguay hasta Entre Ríos y luego a la ciudad de Córdoba.

Uno se desarrolla en los tribunales locales donde fue elevado a juicio por el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. En ese caso está también imputado por violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

La semana pasada fue trasladado a Concordia donde se investiga el homicidio del remisero Martín Palacios, cuya autoría la Justicia también le atribuye a Laurta.

El argumento que presentó a la Justicia y a periodistas que lo consultaron en sus traslados siempre estuvo vinculado a que quería “rescatar” a su hijo de los abusos de los que podría haber sido víctima por parte de la familia materna. Nunca se acreditó que ello ocurriera. Habla de "su verdad" para justificar tres crímenes atroces que la Justicia le atribuye.

Esta nueva imputación lo compromete aún más y suma elementos en su contra.