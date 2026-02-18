Llaryora confirmó que la provincia financiará el 100% del Boleto Educativo

El gobernador de Martín Llaryora confirmó, en el Streaming de SRT, que la Provincia financiará el 100% del Boleto Educativo en Córdoba, en un contexto de retiro de subsidios nacionales al transporte y creciente demanda social. La decisión se tomó tras analizar el impacto económico en las familias y en los municipios, que ya no pueden cubrir parte del beneficio. La medida se implementará con la próxima apertura de inscripciones y alcanzará tanto a la Capital como al interior.

“El esfuerzo que estamos haciendo para sostener el boleto educativo es tremendo”, afirmó el mandatario, y remarcó: “Si dejáramos de sostenerlo, muchos jóvenes dejarían la universidad”. Según detalló, una familia con dos o tres hijos puede destinar hasta 150 mil pesos mensuales en transporte, lo que representa casi un salario anual acumulado. “Dejar a los chicos sin boleto educativo sería dejarlos sin educación. Y una provincia que quede sin educación no puede tener futuro”, sostuvo.

Llaryora diferenció la política provincial de la nacional al señalar que los subsidios al transporte fueron retirados por el Gobierno central, lo que obligó a Córdoba a cubrir el costo total en muchas ciudades. “Si la Provincia no lo hiciera, directamente no podrían tener este boleto educativo”, explicó, y advirtió que el recorte en otras jurisdicciones puso al programa “en vía de extinción”.

El mandatario enmarcó la decisión dentro de una estrategia más amplia de contención social ante la crisis económica, junto con el sostenimiento del PAICOR, la ampliación de cobertura en salud y la apertura de nuevas sedes universitarias. “Hay que administrar eficientemente, pero también generar condiciones de desarrollo para que la gente viva mejor”, afirmó, y aseguró que la prioridad es “que la gestión cierre con la gente adentro”.