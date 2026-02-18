Córdoba: se dispara la oferta de alquileres durante enero y la compra-venta sigue en caída

La cantidad de inmuebles habitacionales destinados al alquiler administrados por profesionales fue 85,9% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023. El stock actual incluso supera el nivel existente al momento de entrada en vigencia de la anterior Ley de Alquileres, lo que marca un quiebre respecto del período de escasez extrema.

Son datos que surgen del Centro de Estadísticas Inmobiliarias del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba al presentar el Monitor de Actividad Inmobiliaria correspondiente a enero de 2026, elaborado por Economic Trends. El informe confirma un giro en el mercado de alquileres y una continuidad en la retracción del segmento de compra-venta.

Dólar oficial a $1.750: Orlando Ferreres proyecta una suba del 25% hacia fin de año

El aumento de la oferta comienza a reflejarse en la vacancia: en el segmento habitacional alcanza el 0,3% del total de inmuebles en alquiler, mientras que en el comercial llega al 2,2%. Se trata de un fenómeno incipiente, pero que evidencia el regreso de unidades disponibles tras varios años de tensión.

Alto cumplimiento y desaceleración de aumentos

El nivel de pago de los alquileres se mantiene elevado. En el segmento habitacional, el 96,1% abonó el total, el 3% realizó pagos parciales y solo el 0,9% no pagó, con una caída de tres puntos porcentuales en el impago respecto del mes previo. En el segmento comercial, el 94% pagó completo, el 2,5% parcial y el 3,5% no pagó.

En cuanto a los nuevos contratos, continúan registrando subas respecto de los vencidos, aunque con una desaceleración frente a períodos anteriores: casas +24,1%, departamentos +18% y locales comerciales +25,2%.

Compra-venta en retroceso

En contraste, el segmento de compra-venta sigue mostrando señales de debilidad. Las operaciones cayeron 25,3% interanual, mientras que las operaciones de alquiler retrocedieron 27,2% interanual, un dato que debe leerse en contexto: el mercado comenzó 2025 con niveles de actividad elevados por decisiones postergadas que se concentraron en los primeros meses.

Cosquín Rock 2026: las cifras de un amor incondicional que trasciende fronteras

En diciembre de 2025, la composición de la compra-venta mostró predominio de departamentos (46,7%) y lotes (31,1%), seguidos por casas (13,3%). En alquileres, los departamentos concentraron el 62,4% de las unidades, seguidos por casas (20,2%) y comercial/industrial (9,2%).

Un mercado en transición

El informe describe dos dinámicas en paralelo. Por un lado, el mercado de alquileres exhibe mayor oferta, alto cumplimiento y señales de estabilización. Por otro, la compra-venta continúa retraída y aún no recupera el dinamismo previo.

En conjunto, los indicadores muestran que el mercado inmobiliario cordobés dejó atrás la fase de escasez y tensión para ingresar en una etapa de mayor equilibrio entre oferta y demanda, aunque con una recuperación pendiente en el segmento de operaciones.