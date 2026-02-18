El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini inauguraron obras de pavimento y cloacas en barrios de Córdoba

Martín Llaryora y Daniel Passerini recorrieron los 18 frentes de obra actualmente activos en el Plan de Reparación Vial Integral, que contempla intervenciones en avenidas estratégicas y mantenimiento de calles de barrios, combinando recursos provinciales y municipales. Al mismo tiempo, supervisaron la finalización de redes cloacales y pavimentación de calles en Parque Futura y Parque Liceo III, en el marco del Plan de 800 Cuadras.

Los trabajos del plan comprenden bacheo, rehabilitación con asfalto y mantenimiento de calles, priorizando avenidas troncales y corredores del transporte público como Alem, O’Higgins, Fuerza Aérea, Sabattini, Rafael Núñez y Juan B. Justo. Se espera luego extender las intervenciones a barrios periféricos junto con mejoras complementarias en iluminación y espacios públicos.

Llaryora definió la iniciativa como “un programa histórico de bacheo y reparación de pavimento”, mientras que Passerini destacó: “Cuando trabajamos en equipo, las obras se concretan y perduran en el tiempo”. El ministro Miguel Siciliano resaltó la articulación entre niveles de gobierno para sostener la infraestructura urbana en un contexto económico complejo.

Plan de 800 Cuadras

El secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, destacó: “Seguimos trabajando en el plan de 800 cuadras que venimos realizando en conjunto con el Gobierno de la Provincia. Este plan también incluye 500 cuadras de cloacas por parte del municipio y actualmente cuenta con un avance por encima del 50%.”

El programa busca consolidar infraestructura básica, extender la red sanitaria, mejorar la salubridad y potenciar la integración urbana. Entre los barrios incluidos se encuentran Villa Rivera Indarte, Marta Juana González y Manantiales I, Villa Allende Parque, Felipe Varela, Zepa C, Autódromo, Yapeyú, San Felipe, Los Artesanos, El Dorado, Cerro Norte, El Quebracho y Av. de la Semillería.

Claudia Cabrera, presidenta del Centro Vecinal Altos de Santa Ana, valoró que las obras responden a gestiones impulsadas por los vecinos y destacó que mejoran la circulación y la seguridad en los barrios. En los recorridos también participaron representantes de centros vecinales, clubes y entidades intermedias.