Billeteras virtuales y cuentas sueldo: las fintech vuelven a la carga en Diputados

La batalla entre bancos y billeteras virtuales por las cuentas sueldo tiene una nueva fecha en el calendario legislativo. El bloque de diputados del PRO, liderado por Cristian Ritondo, anunció que impulsará la reincorporación del artículo 35 del proyecto de Modernización Laboral, que habilitaba el pago de salarios a través de plataformas digitales y que fue suprimido durante el tratamiento en comisión en la Cámara de Senadores antes de que el texto obtuviera media sanción. La Cámara Argentina Fintech, que ya había intentado sostener la medida en el Senado, volvió a tomar posición pública y reclamó que el debate se reinstale en la Cámara baja.

"Lo que estamos buscando es que el artículo 35 del proyecto de modernización laboral no haga más que transparentar una realidad del día a día en el país, que es que la gente eligió las billeteras para su vida cotidiana", afirmó Mariano Biocca, director de la Cámara Argentina Fintech, en declaraciones a la radio cordobesa Punto a Punto.

El especialista respaldó su postura con cifras concretas: ocho de cada diez personas mayores de 16 años usan una billetera virtual todos los días y el 75% de las aproximadamente 800 millones de transferencias electrónicas mensuales que se realizan en el país tienen en una o en ambas puntas a una de estas plataformas.

El artículo original del proyecto oficial no proponía una apertura indiscriminada. Establecía que los trabajadores podrían optar por percibir sus haberes en bancos o en "proveedores de servicios de pago específicamente autorizados por el Banco Central de la República Argentina". Es decir, la regulación y la supervisión del sistema continuarían en manos del BCRA. "No es que cuando salga este proyecto, si vuelve con el artículo original, es una cosa indiscriminada un día para el otro, sino que es un proceso que reconoce algo que ya la sociedad elige en su día a día", explicó Biocca.

Pese a ese alcance acotado, los senadores decidieron suprimir el punto. Las cámaras empresariales bancarias ADEBA, ABA y ABAPPRA se habían pronunciado en contra a fines de 2025, al argumentar que las billeteras operarían sin las garantías que ofrece el sistema bancario tradicional. Biocca rechazó ese razonamiento: "Los estándares de seguridad son iguales que los de los bancos. Las billeteras tienen un marco normativo específico que cumplen a rajatabla."

La cuestión tiene una arista económica directa para los usuarios. Mientras las cuentas sueldo bancarias no generan rendimiento sobre los saldos inmovilizados, las principales billeteras del mercado pagan tasas nominales anuales que van del 23% al 26%.

Según datos publicados el 14 de febrero por Infobae, Ualá lidera con una TNA del 26%, seguida por Prex y Cocos Capital con el 25,12%, Naranja X con el 25% y Mercado Pago con el 24,32%. Esta diferencia explica en parte un comportamiento que cualquier observador puede constatar: muchos trabajadores transfieren su sueldo al banco de su empleador y, de inmediato, mueven el dinero a una billetera para que rinda desde el primer día.

Para Biocca, ese circuito no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del trabajador. "La gran pregunta es por qué generar este circuito que no responde a lo natural en términos de lo que la gente elige", señaló, y lo comparó con una chicana de un circuito de automovilismo: "Venís rápido, tenés que frenar, hacés dos curvas y después tenés que seguir la recta".

El representante del sector fintech también rechazó el argumento de que la mayor adopción de billeteras fomente la informalidad. Por el contrario, sostuvo que la relación es inversa: cuanto más crece el uso de plataformas digitales, más avanza la formalización de la economía.

"Hay muchas personas que hasta hace poquito, si uno las buscaba respecto de la información financiera, básicamente eran NN", graficó Biocca, en referencia a quienes carecen de historial crediticio. La digitalización de transacciones cotidianas, según explicó, genera los datos necesarios para que esas personas accedan al crédito por primera vez. Hoy, precisó, 6 millones de personas tienen un crédito abierto con una empresa fintech en Argentina, y la mitad de ellas son trabajadores informales sin recibo de sueldo.

El argumento no es nuevo, pero cobra vigor político en el contexto del debate en Diputados. La Cámara Argentina Fintech señaló en un comunicado que la supresión del artículo es contradictoria con la propia narrativa de la reforma, que se presenta como un proyecto de modernización orientado a la libertad y a la competencia.

"Resulta contradictorio que se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial", indicó la entidad. Una encuesta de la consultora Isonomía citada por la cámara indica que nueve de cada diez argentinos considera que debería poder elegir dónde percibir su sueldo.

Biocca fue explícito sobre lo que, a su juicio, subyace detrás de la resistencia bancaria. "Si yo fuese un banco, en vez de frenar que la gente tenga la oportunidad de elegir dónde cobrar el salario, lo que haría es desvivirme por generarle el suficiente valor a mis clientes como para que ni se les ocurra tener que irse a otra entidad", dijo.

Y agregó: "Lo que hay por detrás de todo esto es, evidentemente, una asimetría que perciben los bancos del lado de la propuesta que les da valor a las billeteras. Entonces dicen: si se abre esta canilla, acá pierdo”.

El promedio de cuentas por usuario ilustra el punto. Según datos citados por el propio Biocca, las personas mayores de 16 años tienen, en promedio, cuatro cuentas en billeteras y cuatro cuentas en bancos. La disputa, entonces, no es por usuarios cautivos sino por cuál plataforma capta el dinero en el momento en que más importa: el día de cobro.