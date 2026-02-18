Pese a la presión de aliados, el Gobierno solo eliminará el art 44 y avanza con su hoja de ruta

El Gobierno de Javier Milei cierra filas detrás del proyecto de reforma laboral que comenzará a ser debatido este miércoles en las comisiones de la cámara de diputados, y asegura que solo eliminará el artículo 44 (licencia por enfermedades) del proyecto proveniente del Senado.

La Mesa Política de Balcarce 50 decidió durante los últimos días eliminar el artículo que generó polémica y rispideces, y que además puso en alerta a la Central General de Trabajadores (CGT) la que parecía adormecida tras las concesiones que la Casa Rosada le había otorgado.



Al mismo tiempo el oficialísimo intentó minimizar los roces que se generaron puertas adentro, ante lo que pareció un error no forzado en la estrategia legislativa desplegada por la Casa Rosada. El próximo lunes volvería a reunirse la Mesa Política para continuar afinando la estrategia pensando en una sesión en el Senado el viernes 27.

Algunas versiones indicaron que Patricia Bullrich, fue la autora del artículo que descontaba hasta el 50% del salario en caso de enfermedad o accidente. Incluso dentro de la Casa Rosada. Sin embargo, otras le atribuyen la autoría a Federico Sturzenegger quien salió a bancar la redacción públicamente lo que cayó mal en algunos despachos oficiales y que representa el ala más dura del Gobierno.

En ese contexto intentaron bajarle el tono. “Demorará un poco más, pero nuestra agenda es para adelante”; “en proyectos de más de 200 artículos, puede haber errores” resumieron ante este medio.

Pero mientras el oficialismo busca subsanar a nivel legislativo el error, no deja de despotricar contra los sindicatos. “La agenda de la CGT es una agenda que atrasa”, señalaron en Casa de Gobierno.

De esa manera insistieron en que los popes sindicales están desgastados, que tienen muy mala imagen en la sociedad y que según encuestas que consume el Gobierno la mayoría de la sociedad apoya una reforma laboral.

En ese marco hasta amenazan con multar a Omar Maturano, dirigente ferroviario. Señalan que se encuentra en medio de una conciliación obligatoria y que no puede plegarse al paro de mañana. Incluso hasta indican que de no pagar la multa, podrían avanzar en la personaría gremial.

Por el momento, mientras algunos aliados pretenden cambios en el articulado de la reforma la Casa Rosada se mantiene firme.

Martin Menem y Gabriel Bornoroni atajan los pedidos en el Congreso. El PrO presidido por Cristian Ritondo, pide rever la posibilidad de cuentas sueldos en billeteras virtuales. El Gobierno niega dicha posibilidad y se mantiene en que las billeteras deben ser respaldadas por el BCRA.

En paralelo Diego Santilli dialogó a con gobernadores. Uno de ellos, Gustavo Sáenz de Salta que salió a desmarcarse del artículo. Conocedores de la negociación, dijeron que el salteño lo hizo “pour la gallery” cuando hizo el planteo público en X. La negociación ya estaba cerrada.

Tampoco habría margen para modificar los artículos del FAL. El bloque de gobernadores de Provincias Unidad pide cambios. “Están operando cambios que no se van a dar”, explicaron.

