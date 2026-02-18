Córdoba: se confirmó el paro de transporte interurbano para el jueves 19

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor confirmó un paro total de actividades para el jueves 19 de febrero en el transporte interurbano de la provincia de Córdoba, en adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. La medida se extenderá durante 24 horas.

Desde el gremio informaron que la decisión se fundamenta en el rechazo a la reforma laboral en debate. Según el comunicado, la iniciativa implica “pérdida de derechos laborales y un cambio de paradigma que desplaza el eje desde la protección del trabajo hacia la flexibilización y la reducción de costos empresariales”.

Entre los puntos cuestionados, AOITA advierte sobre “facilidades para el despido en la etapa inicial del contrato”, la “reducción del cálculo indemnizatorio”, mecanismos que “licúan el pago de horas extra mediante banco de horas” y la “restricción del derecho a huelga al ampliar de forma masiva las actividades obligadas a garantizar prestaciones durante conflictos”.

El sindicato sostuvo además que el debate legislativo se desarrolla “en un contexto de profunda preocupación del movimiento obrero” y que una eventual sanción de la reforma “consolidaría un retroceso que afectará no solo a los trabajadores del transporte, sino al conjunto de los asalariados”.

En cuanto al alcance, el paro afectará al transporte interurbano de Córdoba, los servicios urbanos del interior provincial y la larga distancia nacional, incluyendo todas las empresas y corredores. La medida regirá desde las 00:00 hasta las 24:00 del jueves 19 de febrero.