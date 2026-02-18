En medio del debate por el proyecto de reforma laboral, y luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro con movilización para este jueves, el secretario general de la agrupación, Rodolfo Aguiar, respaldó la medida de fuerza y reclamó que el gobierno de Javier Milei "tendría que terminar esta noche".

"El Gobierno de Milei, por mecanismos constitucionales, tendría que terminar esta noche. Porque usted habló del caos...No formo parte del cinismo que dice 'yo quiero que a Milei le vaya bien porque si le va bien al presidente, le va bien a todos'. Si le va bien a este presidente con las ideas que tiene, nos va mal a todos", expresó Aguiar en la noche de este domingo 17 de febrero, durante una entrevista con LN+.

En diálogo con el periodista Esteban Trebucq, el gremialista estatal insistió en que se trata de "el gobierno más corrupto de la historia" y profundizó: "¿Vamos a explicar uno por uno todos los casos de corrupción? tengo algún familiar que juega a la quiniela y no es casual que se le haya complicado con el artículo 44, justo la cárcel".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Yo quiero que le vaya muy mal. Un Gobierno que solo se ha dedicado durante más de dos años a juntar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional nos conduce hacia una catástrofe social, lo mismo que esta reforma laboral", agregó en una crítica al plan nacional del Poder Ejecutivo.

Sobre la reforma laboral, sostuvo que "es una contrarreforma" y corrigió: "Es falso que los trabajadores o los sindicatos nos negamos a discutir una nueva legislación laboral porque queremos mantener privilegios. Reconocemos que después de tanto tiempo se necesita una actualización, pero no como esta que va a contramano del mundo".

Reforma laboral en Diputados: cuándo se trata y qué se espera del debate tras la media sanción del Senado

"Hay 136 observaciones por inconstitucionalidad, la reforma laboral es pésima desde el primer hasta el último artículo. Hay que pedir permiso para hacer una asamblea y nos van a pagar el salario con un paquete de yerba, vuelven los tickets canasta a la Argentina. Está comprobado que van a pagar los salarios en especias", advirtió.

Aguiar insistió en que "la única finalidad de la reforma es pro mercado" y busca "el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y mejorar los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas". "La legislación por si misma no crea empleo. Los empleos los crean las políticas, no las normas", subrayó.

"Nosotros valoramos el diálogo, pero ¿qué es el diálogo? que mi interlocutor me escucha y si existen razones, modifica el curso de sus acciones. Y este gobierno no está decidido a modificar nada. El Consejo de Mayo es la prueba más clara de que el diálogo fracasó con este gobierno, no fueron capaces de anunciar ninguna mejora o beneficio concreto después de dos años", concluyó el secretario del organismo sindical sobre las negociaciones con el Ejecutivo.

Rodolfo Aguiar sobre la CGT ante la reforma laboral

Luego de que la central obrera anunciara un paro general para el día en el que se debata la reforma laboral en Diputados, el funcionario estatal manifestó: "El cuestionamiento no debe ser a la CGT en tanto como institución, porque todos los sindicatos nacen con un fin noble, lo que tenemos que hacer es evaluar la conducta de algunos dirigentes".

"¿Cómo salimos a decir ganaron los sindicatos y perdieron los trabajadores? Es difícil explicar que se quitaron los artículos que perjudican a los sindicatos y quedaron en la ley los artículos que perjudican a los trabajadores", cuestionó y sostuvo que "la CGT tiene que salir rápido a desmentir y decir que no negoció, sino es un caballo de Troya. No es tiempo de que hayan fracturas en el movimiento obrero".

AS/ff