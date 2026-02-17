Cambios clave en la reforma laboral: ¿qué opinan los industriales?

Martín Rappallini, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), expresó su opinión sobre la eliminación del artículo sobre licencias médicas de la reforma laboral que analiza el Gobierno para que el proyecto obtenga la media sanción en la Cámara de Diputados esta semana .

El dirigente de la UIA celebró la media sanción que ya se logró en el Senado. “Nosotros la apoyamos profundamente porque creo que es un cambio de régimen importante que da previsibilidad a las relaciones laborales, sin lugar a duda”, afirmó.

Rappallini admitió en una entrevista con Infobae que la decisión de retirar el artículo 44 del proyecto reforma laboral, no sorprendió al sector. “Es un tema muy complejo, porque hay muchas variables. Todo el sistema de certificados se desvirtuó totalmente y se generó toda una ola de conflictos o litigios por estas enfermedades, con la cual el ausentismo subía hasta niveles astronómicos, en algunos casos hasta el 15% en algunas pymes”, aseveró.

Además, el representante de la UIA contó que el debate sobre las licencias médicas tuvo “un tratamiento profundo” tanto en el Consejo de Mayo con en diversas reuniones que mantuvieron con funcionarios del gobierno. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.

Asimismo, apuntó que, en la región, “estas enfermedades inculpables, en la primera etapa se hace cargo la empresa, pero posteriormente se hace cargo el Estado”.

El presidente de la UIA reconoció la dificultad de controlar ciertas enfermedades, especialmente en el ámbito psiquiátrico. “En general, vos te encontrabas con empresas que tenían dos, tres o cuatro trabajadores con licencias médicas y muchas veces no estaban muy determinadas”, aseveró.

Asimismo, el referente del sector industrial opinó que no es una temática fácil porque hay que tener en cuenta cómo se aplican las normas a la práctica.

En cuanto a la postura del sector privado ante la eliminación del artículo y si ello significa romper su acuerdo con el gobierno, expresó que “no fuimos los que propusimos este porcentaje. Nosotros habíamos propuesto en el Consejo de Mayo otro porcentaje no remunerativo”.

Rappallini valoró el diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y reveló que la UIA presentó una serie de propuestas para mejorar la situación del sector. “Hablamos sobre todo del FAL y también de la rebaja de aportes, pero hablamos de la realidad económica que estamos viviendo. Muchos sectores del sector industrial todavía no se han recuperado en los niveles del 2022”, describió.

Entre las propuestas planteadas, mencionó la necesidad de “generar distintas alternativas de financiamiento, como el FoGAr, que es un fondo que hoy está en la Argentina con $1.500 millones, focalizándolo tanto para las pymes como para el consumo”.

Asimismo, sostuvo que es necesario “bajar el costo laboral tomando las cargas a cuenta del IVA, porque hay sectores muy informales”. Según Rappallini, esto podría facilitar la formalización “sin costo fiscal”.

Al ser consultado por la caída de la industria desde la asunción del presidente Javier Milei, Rappallini enfatizó que “entendemos que ha habido un proceso de ordenamiento macroeconómico, de baja de la inflación, de ordenamiento de las cuentas públicas, pero los precios del sector industrial cayeron por encima de todo el resto de la economía. Por eso el esfuerzo lo ha hecho el sector industrial”. Indicó que aún hay “sectores con caídas entre el 20 y el 30% respecto al 2022”.

Al analizar el alcance de la reforma laboral, Rappallini dijo: “Este es un nuevo régimen que va a dar previsibilidad al marco laboral. La generación de empleo depende de muchos factores, fundamentalmente de que se reactive la economía”. Puso como ejemplo el caso de Brasil: “En 2017 hicieron la reforma laboral y todos los años hubo una gran generación de empleo”.