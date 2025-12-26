¿Vuelve LATAM?: el Gobierno habilitó a la aerolínea chilena a operar vuelos de cabotaje en Argentina

El Gobierno nacional autorizó a LATAM Airlines a volver a operar vuelos de cabotaje en la Argentina, una posibilidad que reabre el debate sobre el regreso de la compañía al mercado doméstico tras su salida en plena pandemia. La medida fue oficializada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo y publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la política de “cielos abiertos” que impulsa el Ejecutivo.

La normativa permite a la aerolínea chilena explotar servicios aéreos regulares y no regulares de pasajeros y carga, tanto en rutas internas como internacionales. La autorización no fija restricciones en cuanto a destinos, frecuencias ni tipo de aeronaves, siempre dentro de los límites previstos por los acuerdos bilaterales y la legislación aeronáutica vigente.

Tras conocerse la disposición, LATAM aclaró que la habilitación no implica el inicio inmediato de operaciones de cabotaje. En un comunicado, la empresa señaló que se trata de un marco regulatorio general que le permitirá evaluar futuras alternativas sin necesidad de tramitar nuevas autorizaciones cada vez que analice una posible expansión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LATAM tendrá vuelos directos entre Bariloche y San Pablo

Desde la compañía explicaron que la solicitud se presentó en el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y Chile y que el permiso aprobado otorga una habilitación amplia para operar cualquier ruta contemplada en ese convenio. Sin embargo, remarcaron que actualmente no hay decisiones concretas para lanzar vuelos domésticos en el corto plazo.

LATAM cuenta con antecedentes en el mercado interno argentino. Entre 2005 y 2020 operó vuelos de cabotaje a través de su filial local, hasta que la crisis provocada por el COVID-19, sumada a las condiciones regulatorias y laborales, llevó a la empresa a discontinuar sus operaciones nacionales. En ese momento, era la segunda aerolínea del país detrás de Aerolíneas Argentinas, con cerca del 20% del mercado, unos 2.000 empleados y presencia en 12 destinos de cabotaje.

Desde su retiro, el grupo mantuvo actividad en la Argentina únicamente a través de vuelos internacionales operados por otras filiales. Al anunciar el cese de operaciones en 2020, la empresa había señalado que no encontraba viabilidad para un proyecto sostenible bajo las condiciones de ese momento.

Latam Airlines eleva previsiones de resultados para todo el año

La autorización actual surge de la Disposición 46/2025, que habilita a la aerolínea designada por la autoridad aeronáutica chilena a operar servicios con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire. El marco legal se apoya en los acuerdos bilaterales firmados entre ambos países en 1996 y 2022, además del memorándum de entendimiento de abril de 2024.

El texto oficial destaca que LATAM cumplió con los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa argentina y que podrá operar tanto vuelos internacionales como de cabotaje, incluso con aeronaves de gran porte. El procedimiento incluyó la notificación formal a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Desde el Gobierno subrayaron que la medida se enmarca en la estrategia de apertura del mercado aerocomercial, orientada a ampliar la conectividad, aumentar la oferta de vuelos y fomentar la competencia. En paralelo, también se autorizó a LATAM a realizar combinaciones internacionales de pasajeros y carga en rutas específicas, como el tramo Santiago de Chile–Río de Janeiro–Buenos Aires.

Aunque por ahora no hay anuncios concretos de nuevas rutas, la habilitación reaviva las expectativas sobre un eventual regreso de LATAM al cabotaje argentino, un escenario que podría modificar el mapa aerocomercial del país en los próximos años.

LB/DCQ