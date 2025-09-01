LATAM tendrá vuelos directos entre Bariloche y San Pablo.

El Gobierno argentino autorizó a LATAM Airlines Brasil a operar vuelos regulares de pasajeros y cargas entre São Paulo-Guarulhos y San Carlos de Bariloche, y viceversa.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 26/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

El decreto oficial asegura que “la empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”. Por consiguiente, las autoridades autorizaron a que la aerolínea pueda ofrecer hasta seis frecuencias semanales de vuelos combinados de pasajeros y carga, sin necesidad de hacer escala en Buenos Aires.

La operatoria cuenta con el visto bueno de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y responde a los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Brasil.

A lo largo de la temporada invernal, la ciudad incrementó su conectividad con servicios que unían la localidad con San Pablo, Porto Alegre y Belo Horizonte.

Brasil representa más del 30% del turismo receptivo en Argentina, y Bariloche figura como uno de los destinos más elegidos, sobre todo durante la temporada de invierno. Esta conexión directa desde San Pablo no solo acorta tiempos y reduce costos, sino que también aumenta la oferta de vuelos disponibles.

La ANAC y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitieron dictámenes favorables, mientras que la autoridad aeronáutica brasileña designó formalmente a la aerolínea como transportador habilitado para la ruta.

Esta nueva conexión directa fortalecerá la oferta de vuelos internacionales entre ambos países y potenciará el turismo hacia Bariloche, uno de los destinos más importantes de la Patagonia.