Detienen al expríncipe Andrés en nueva causa vinculada a Epstein

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida pública. Este jueves 19 de febrero, día de su 66 cumpleaños, fue detenido por la policía de Thames Valley.

Está bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La investigación vuelve a conectarlo con el escándalo del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Registro en Wood Farm, Sandringham

El operativo se realizó a primera hora de la mañana. La policía ingresó en Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk.

Vehículos sin distintivos y agentes de paisano accedieron al lugar alrededor de las 8:00. Testigos señalaron que al menos ocho agentes participaron en el procedimiento. Ingresaron con equipos informáticos y se retiraron con documentación.

Según informó la BBC, podrían haber sido confiscados portátiles, teléfonos y otros dispositivos de comunicación. La incautación formaría parte de la investigación en curso.

Nueva conexión con el caso Epstein

La detención se produce tras la desclasificación de millones de archivos en Estados Unidos vinculados al caso Epstein. El nombre de Andrés ya había aparecido en investigaciones previas.

Se lo vinculó con viajes en el avión privado de Epstein, conocido como “Lolita Express”. Informes sostienen que habría viajado en múltiples ocasiones a bordo de esa aeronave.

Sin embargo, la actual investigación se centra en otro punto. Las autoridades analizan si, durante su etapa como representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido (2001-2011), pudo haber compartido información confidencial con Epstein.

La acusación: mala conducta en cargo público

El subjefe de la policía, Oliver Wright, confirmó la apertura formal de la investigación. “Debemos proteger la integridad y objetividad del proceso”, señaló.

La figura de mala conducta en cargo público puede conllevar penas severas. El Servicio de Fiscalía de la Corona contempla incluso cadena perpetua en los casos más graves. Por el momento, Andrés niega cualquier irregularidad.

Impacto en la familia real

El hermano del rey Carlos III ya había sido apartado de la vida oficial. Perdió títulos y funciones públicas tras las primeras revelaciones del caso Epstein.

La Casa Real británica reiteró su disposición a colaborar con las autoridades si así se requiere.

El caso genera un fuerte interés público y político. La investigación continúa abierta. En los próximos días podrían conocerse más detalles sobre el alcance del registro y la situación judicial del expríncipe.

