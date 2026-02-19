Tensión en la ONU: un canciller israelí respondió críticas británicas con referencia a Malvinas

La última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo marcada por la tensión. El canciller de Israel, Gideon Sa'ar, respondió con dureza a cuestionamientos del Reino Unido.

Durante su intervención, hizo una referencia directa a la soberanía de las Islas Malvinas. La comparación sorprendió a los diplomáticos presentes en Nueva York.

La comparación con las Falkland Islands

Sa’ar defendió el derecho histórico judío sobre territorios en disputa. “¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra civilización?”, planteó.

Luego mencionó Jerusalén, Hebrón y otros sitios históricos. En ese contexto, apuntó contra Londres. “No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta hoy”, afirmó.

La alusión generó incomodidad en la delegación británica.

El debate se desarrolló bajo presidencia británica del Consejo. La secretaria de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, había cuestionado políticas israelíes en Cisjordania.

También puso en duda el derecho histórico judío sobre determinados territorios. Sa’ar respondió que “85 países negaron el derecho del pueblo judío a vivir en los lugares reconocidos como hogar nacional judío”.

Antecedente por la explotación en el Atlántico Sur

No es la primera vez que Israel se pronuncia sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido. En diciembre pasado, Sa’ar aclaró la posición de su gobierno ante la participación de una empresa vinculada a capitales israelíes en un proyecto petrolero en el Atlántico Sur.

La compañía Navitas Petroleum había anunciado actividades en un área cuya soberanía reclama Argentina y administra de facto el Reino Unido.

El canciller israelí subrayó que se trataba de una empresa privada y no de una decisión oficial. También lamentó el malestar generado en Buenos Aires.

La postura argentina

El canciller argentino, Pablo Quirno, valoró la aclaración israelí. Recordó que la Cuestión Malvinas debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, conforme a resoluciones de la ONU y al derecho internacional.

Además, advirtió que las empresas extranjeras deben abstenerse de explorar recursos naturales en el área en disputa sin acuerdo previo. Argentina mantiene su reclamo histórico de soberanía sobre las islas.

Próxima cita en Washington

Tanto Quirno como Sa’ar participarán en Washington de la primera sesión de la Junta de Paz. El foro fue impulsado por Donald Trump y busca diseñar una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza. La delegación argentina estará encabezada por el presidente Javier Milei.

El cruce en la ONU agrega tensión diplomática a una agenda internacional ya cargada de conflictos geopolíticos.

