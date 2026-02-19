Donald Trump anunció 10.000 millones de dólares para reconstruir Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aporte de 10.000 millones de dólares para la nueva Junta de Paz. El fondo estará destinado a la reconstrucción de Gaza tras el conflicto armado.

El anuncio se realizó durante la reunión inaugural del organismo. Participaron más de 40 delegaciones nacionales y observadores de una docena de países.

Un plan para Gaza y otras regiones

La Junta de Paz fue creada con el objetivo inicial de asistir a Gaza. Sin embargo, también aspira a intervenir en otras regiones afectadas por la guerra.

Según estimaciones presentadas en el encuentro, la reconstrucción del territorio palestino demandará unos 70.000 millones de dólares. Hasta ahora, los países participantes comprometieron alrededor de 5.000 millones. El aporte estadounidense multiplica esa cifra.

Supervisión y control de fondos

Trump explicó que la Junta tendrá funciones de supervisión y coordinación. Definirá criterios para asignar recursos. También evaluará proyectos prioritarios en infraestructura, servicios básicos y protección de civiles.

El plan contempla no solo asistencia financiera. Incluye el posible despliegue de contingentes internacionales de estabilización y fuerzas policiales. El objetivo es garantizar seguridad en un entorno aún inestable.

Relación con la ONU

Durante su discurso, Trump reiteró críticas hacia la Organización de las Naciones Unidas. Afirmó que la Junta de Paz supervisará el desempeño del organismo internacional.

Sin embargo, aclaró que Washington buscará cooperación cuando sea posible, especialmente en tareas humanitarias y de reconstrucción.

La creación de este nuevo ente generó debate. Algunos diplomáticos temen que pueda convertirse en un espacio alternativo a la ONU.

Más aportes y desafíos operativos

El diseño institucional prevé sumar contribuciones adicionales. Los países miembros y observadores podrían incrementar su participación una vez definidos los mecanismos de auditoría y control.

Uno de los principales desafíos será conformar una fuerza internacional con mandato claro. También se deberán establecer protocolos comunes para operar en zonas de alto riesgo.

Apoyo a líderes extranjeros

En el mismo evento, Trump expresó respaldo a varios mandatarios. Mencionó al primer ministro húngaro Viktor Orbán y al presidente argentino Javier Milei.

Destacó su afinidad personal y su voluntad de trabajar junto a ellos en el marco de la Junta.

Un nuevo actor en la reconstrucción internacional

El anuncio marca el inicio de un proceso diplomático y operativo de gran escala. Estados Unidos busca posicionar a la Junta de Paz como un actor central en la estabilización de Gaza. La magnitud del aporte financiero refuerza ese objetivo.

En los próximos meses se definirá cómo se canalizarán los recursos y qué impacto tendrá el nuevo organismo en el tablero geopolítico internacional.

