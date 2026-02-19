Tensión con Irán: Donald Trump fija plazo de 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Irán. Dijo que en los próximos diez días se sabrá si hay un acuerdo nuclear. Si no ocurre, advirtió que “puede que tenga que ir un paso más allá”.

El mensaje fue pronunciado durante la reunión inaugural de la Junta de Paz, una iniciativa impulsada por Washington para estabilizar Gaza.

Exige un “acuerdo significativo”

Trump pidió un entendimiento “significativo” con Teherán. “Tenemos que lograr un acuerdo. De lo contrario, pasarán cosas malas”, afirmó. Reconoció que las negociaciones no son fáciles. Sin embargo, dejó claro que la paciencia de la Casa Blanca es limitada.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt admitió que aún existen fuertes diferencias.

Subrayó que la diplomacia es la primera opción. Pero advirtió que habrá consecuencias severas si Irán no abandona el enriquecimiento de uranio.

Despliegue militar en Medio Oriente

En paralelo a las negociaciones, Estados Unidos reforzó su presencia militar. El portaaviones USS Gerald R. Ford se dirige al Mediterráneo. Allí se unirá al USS Abraham Lincoln. Ambos grupos incluyen sistemas de defensa antimisiles.

Además, bombarderos estratégicos B-2 están en alerta máxima en bases estadounidenses y en Diego García, en el océano Índico. Altos mandos aseguran que impactar un portaaviones en movimiento es complejo. Sin embargo, el riesgo de escalada sigue presente.

¿Ataque limitado o cambio de régimen?

Donald Trump aún no definió el alcance de una posible acción militar. Se analizan distintos escenarios. Desde ataques a instalaciones nucleares hasta operaciones contra el liderazgo iraní.

Funcionarios advierten que un intento de cambio de régimen no garantiza éxito. También temen represalias, como ataques con misiles contra Israel o el cierre del Estrecho de Ormuz.

La postura de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respaldó la presión. “Si los ayatolás cometen un error, recibirán una respuesta que no pueden imaginar”, advirtió.

Las fuerzas israelíes están en máxima alerta. Se preparan para una posible campaña rápida si fracasa la vía diplomática.

Negociaciones y antecedentes

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas mediadas por Omán en Ginebra. Washington busca impedir que Teherán obtenga un arma nuclear. Irán niega esa intención y reclama alivio de sanciones.

Un intento previo fracasó tras ataques israelíes en junio pasado. Ese conflicto derivó en una guerra de 12 días, con bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes.

Escenario regional complejo

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos rechazaron el uso de su espacio aéreo para ataques ofensivos. Actualmente, la Armada estadounidense mantiene 13 buques en la región.

Expertos advierten que la diplomacia puede dar tiempo a ambas partes. También puede permitir a Irán fortalecer su defensa.

Aunque el despliegue es significativo, es menor al utilizado en la Guerra del Golfo de 1991 o la invasión de Irak en 2003.

La decisión final podría conocerse en menos de diez días. El escenario sigue abierto y con alta tensión internacional.

