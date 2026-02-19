EEUU despliega su mayor poder aéreo desde 2003 en Medio Oriente

Estados Unidos activó en Medio Oriente su mayor concentración aérea desde la invasión a Irak en 2003. El movimiento coloca al presidente Donald Trump ante una decisión clave. Diplomacia o acción militar contra Irán.

Las conversaciones recientes en Ginebra no resolvieron las diferencias sobre el programa nuclear iraní ni sobre su arsenal de misiles. Más de 50 cazas y dos portaaviones

El Pentágono envió una fuerza inédita. Incluye cazas F-35, F-22 y F-16. También sistemas de defensa Patriot y THAAD. Se suman más de 50 aviones adicionales y decenas de cisternas de reabastecimiento.

Dos grupos de ataque de portaaviones ya están en la región. El USS Gerald R. Ford se dirige al Mediterráneo. Se unirá al USS Abraham Lincoln. Ambos podrían operar frente a Israel en las próximas horas.

La Armada estadounidense mantiene 13 buques en el área. El objetivo es disuadir a Teherán y proteger a aliados regionales.

Bombarderos y bases estratégicas

Bombarderos B-2 están en alerta máxima. Operan desde territorio estadounidense y desde Diego García, en el océano Índico. Altos mandos aseguran que impactar un portaaviones en movimiento es extremadamente difícil. Sin embargo, el riesgo de escalada sigue latente.

Opciones en debate en la Casa Blanca

Trump aún no anunció una decisión final. Se analizan distintos escenarios. Uno contempla ataques limitados contra instalaciones nucleares. Otro apunta a debilitar el arsenal de misiles iraní. También se estudia una ofensiva más amplia contra la estructura del régimen.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt reconoció que persisten grandes diferencias con Teherán. La prioridad oficial es la diplomacia. Pero advirtió consecuencias severas si Irán no abandona el enriquecimiento de uranio.

Israel presiona para actuar

El primer ministro Benjamín Netanyahu impulsa una postura firme. Israel considera que Irán avanza en su capacidad misilística. Las fuerzas israelíes están en máxima alerta. Se preparan para una posible campaña conjunta.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos negaron el uso de su espacio aéreo para operaciones ofensivas. Esto obliga a concentrar medios en Jordania y otras bases estratégicas.

Riesgos y advertencias

Expertos advierten que un ataque podría desencadenar represalias. Entre los escenarios posibles figuran ataques contra Israel o el cierre del Estrecho de Ormuz.

El académico Vali Nasr señaló que la diplomacia da tiempo a ambas partes. El general retirado David Deptula sostuvo que el despliegue demuestra que Washington no descarta el uso de la fuerza.

Comparación histórica

Aunque el despliegue es el mayor desde 2003, sigue siendo menor que el utilizado en la Guerra del Golfo de 1991. Hoy la coalición es más reducida. Israel aparece como el principal socio estratégico.

La tecnología compensa parte de la diferencia. Sistemas de precisión, sigilo y apoyo satelital permiten operaciones sostenidas desde bases remotas.

La decisión final podría llegar en días. El equilibrio entre negociación y conflicto pende de un hilo en Medio Oriente.

