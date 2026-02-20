Uno por uno: qué diputados votaron a favor y en contra de la reforma laboral

La reforma laboral promovida por el oficialismo fue aprobada en Cámara de Diputados en los primeros minutos de este viernes 20 de febrero: hubo135 votos a favor y 115 en contra, tras un extenso debate que incluyó fuertes cruces (por ejemplo, Marcela Pagano diciendo en plena sesión: "Señor presidente Martín Menem yo le puse un micrófono cuando usted estaba prohibido y censurado") y ahora deberá volver al Senado para que sean discutidas las modificaciones que se le hicieron al proyecto presentado originalmente.
Reforma Laboral: Diputados aprobó el proyecto oficialista con cambios y lo devolvió al Senado
Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados (el PRO, la UCR, MID, Innovación Federal (IF), Producción y Trabajo (PyT), y ciertos diputados monobloquistas) apoyaron el proyecto; mientras que Unión por la Patria (UxP), la izquierda, la Coalición Cívica (CC) y diputados de diferentes provincias lo rechazaron.
A continuación ofrecemos el detalle de los nombres que votaron a favor de la norma que elimina numerosos derechos laborales en la Argentina:
Diputados que votaron a favor de la reforma laboral
- Guillermo césar Agüero – UCR.
- Sabrina Ajmechet – LLA.
- Carlos Alberto Almena – LLA.
- Lisandro Almirón – LLA.
- Bárbara Andreussi – LLA.
- Pablo Ansaloni – LLA.
- Damián Arabia – LLA.
- Martín Ardohain – PRO.
- Alberto Arrúa – IF.
- Belén Avico – LLA.
- Barina Banfi – ADB.
- Atilio Basualdo – LLA.
- Carolina Basualdo – PU.
- Mónica Becerra – LLA.
- Beltrán Benedit – LLA.
- Bertie Benegas Lynch – LLA.
- Emmanuel Bianchetti – PRO.
- Bernardo Biella – IF.
- Rocío Bonacci – LLA.
- Alejandro Bongiovanni – LLA.
- Gabriel Bornoroni – LLA.
- Adrián Brizuela – LLA.
- Eliana Bruno – LLA.
- Mariano Campero – LLA.
- Sergio Eduardo Capozzi – PU.
- Alejandro Carrancio – LLA.
- Giselle Castelnuovo – LLA.
- Abel Chiconi – LLA.
- Gerardo Cipolini – UCR.
- Facundo Correa Llano – LLA.
- Fernando De Andreis – PRO.
- María Florencia De Sensi – PRO.
- Romina Diez – LLA.
- Nicolás Emma – LLA.
- Eduardo Falcone – MID.
- Alejandro Fargosi – LLA.
- Daiana Fernández Molero – PRO.
- Elia marina Fernández – IND.
- Alida Ferreyra – LLA.
- Sergio Figliuolo – LLA.
- Alejandro Finocchiaro – PRO.
- María Gabriela Flores – LLA.
- Alicia Fregonese – PRO.
- Maira Frías – LLA.
- Virginia Gallardo – LLA.
- Álvaro García – LLA.
- Carlos García – LLA.
- José Luis Garrido – PSC.
- Antonela Giampieri – PRO.
- Silvana Giudici – LLA.
- Rosario Goitia – LLA.
- Alfredo Gonzáles – LLA.
- María Luisa González Estevarena – LLA.
- Álvaro González – PRO.
- Diógenes Ignacio González – UCR.
- Gerardo Gustavo González – IF.
- Maura Gruber – LLA.
- Carlos Gutiérrez – PU.
- Jairo Guzmán – LLA.
- Diego Hartfield – LLA.
- Óscar Herrera – IF.
- Patricia Holzman – LLA.
- Gerardo Huesen – LLA.
- Gladys Humenuk – LLA.
- María Cecilia Ibáñez – LLA.
- Carlos Gustavo Jaime Quiroga – PyT.
- Andrés Ariel Laumann – LLA.
- Lilia Lemoine – LLA.
- Andrés Leone – LLA.
- Mercedes Llano – LLA.
- Enrique Lluch – LLA.
- Johanna Sabrina Longo – LLA.
- Lorena Macyszyn – LLA.
- Álvaro Martínez – LLA.
- Karina Maureira – LN.
- Nicolás Mayoraz – LLA.
- Gladys Medina – IND.
- Julieta Metral Asensio – LLA.
- Soledad Molinuevo – LLA.
- Soledad Mondaca – LLA.
- Guillermo Montenegro – LLA.
- Juan Pablo Montenegro – LLA.
- Francisco Morchio – LLA.
- Julio Moreno Ovalle – LLA.
- Gabriela Luciana Muñoz – LLA.
- Lisandro Nieri – UCR.
- Miriam Niveyro – LLA.
- José Núñez – PU.
- Joaquín Ojeda – LLA.
- Pablo Outes – IF.
- Sebastián Pareja – LLA.
- Marcos Patiño Brizuela – LLA.
- Santiago Pauli – LLA.
- Agustín Pellegrini – LLA.
- Federico Agustín Pelli – LLA.
- José Peluc – LLA.
- Luis Petri – LLA.
- María Lorena Petrovich – LLA.
- Luis Albino Picat – LLA.
- Nancy Viviana Picón Martínez – PyT.
- María Celeste Ponce – LLA.
- Manuel Quintar – LLA.
- Valentina Ravera – LLA.
- Adrián Ravier – LLA.
- Verónica Razzini – LLA.
- Karen Reichardt – LLA.
- Gastón Riesco – LLA.
- Cristian Ritondo – PRO.
- Jorge Rizzotti – PU.
- Gonzalo Roca – LLA.
- Laura Elena Rodríguez Machado - LLA
- Miguel Rodríguez – LLA.
- Yamila Ruíz – IF.
- Javier Sánchez Wrba – PRO.
- Juliana Santillán Juárez Brahim – LLA.
- Santiago Santurio – LLA.
- Gisela Scaglia – PU.
- Darío Schneider – UCR.
- Laura Soldano – LLA.
- Yamile Tomassoni – LLA.
- Rubén Darío Torres – LLA.
- Aníbal Tortoriello – LLA.
- José Federico Tournier – LLA.
- César Treffinger – LLA.
- Hernán Urien – LLA.
- Daniel Vancsik – IF.
- Patricia Vásquez – LLA.
- Yolanda Vega – IF.
- Andrea Fernanda Vera – LLA.
- Pamela Fernanda Verasay – UCR.
- Lorena Villaverde – LLA.
- Gino Visconti – LLA.
- Martín Yeza – PRO.
- Oscar Zago – MID.
- Carlos Raúl Zapata – LLA.
Diputados que votaron en contra de la Reforma Laboral
- Hilda Aguirre – UxP.
- Ernesto Alí – UxP.
- Claudio Álvarez – IF.
- Cristian Andino – UxP.
- Javier Andrade – UxP.
- Jorge Neri Araujo Hernández – UxP.
- Lourdes Micaela Arrieta – PU.
- Martín Aveiro – UxP.
- Fernanda Avila – EC.
- Jorge Antonio Avila – PU.
- Marcelo Barbur – UxP.
- Luis Eugenio Basterra – UxP.
- Gustavo Bordet – UxP.
- Alejandrina Borgatta – UxP.
- Myriam Bregman - FIT-U.
- Juan Fernando Brügge – PU.
- Santiago Cafiero – UxP.
- Celia Campitelli – UxP.
- Julieta Marisol Campo – UxP.
- Lucía Cámpora – UxP.
- Florencia Carignano – UxP.
- Carlos Daniel Castagneto – UxP.
- Jorge Chica – UxP.
- Carlos Cisneros – UxP.
- Mariela Coletta – PU.
- Ricardo Daives- UxP.
- María Graciela De la Rosa – UxP.
- Natalia De la Sota – DC.
- Nicolás del Caño - FIT-U.
- Romina del Plá - FIT-U.
- Fernanda Díaz – UxP.
- Sergio Dolce – UxP.
- Gabriela Beatriz Estévez – UxP.
- Pablo Farías – PU.
- Emir Félix – UxP.
- Jorge Fernández – PSL.
- Abelardo Ferrán – UxP.
- Maximiliano Ferraro – CC.
- Mónica Frade – CC.
- Andrea Freites – UxP.
- Sebastián Galmarini – UxP.
- María Teresa García – UxP.
- Diego a. Giuliano – UxP.
- José Glinski – UxP.
- José Gómez – UxP.
- Juan Grabois – UxP.
- Ramiro Gutiérrez – UxP.
- Raúl Hadad – UxP.
- Itai Hagman – UxP.
- Ana María Ianni – UxP.
- Pablo Juliano – PU.
- Máximo Kirchner – UxP.
- Moira Lanesan Sancho – UxP.
- Aldo Leiva – UxP.
- Cecilia López Pasquali – UxP.
- Jimena López – UxP.
- Martín Lousteau – PU.
- Juan Pablo Luque – UxP.
- Marcelo Mango – UxP.
- Mario Manrique – UxP.
- Marianela Marclay – UxP.
- Varinia Marín – UxP.
- Juan Marino – UxP.
- Germán Martínez – UxP.
- Nicolás Massot – EF.
- Guillermo Michel – UxP.
- Fernanda Miño – UxP.
- Juan Carlos Molina – UxP.
- Matías Molle – UxP.
- Fernando Monguillot – EC.
- Roxana Monzón – UxP.
- Cecilia Moreau – UxP.
- Hugo Moyano – UxP.
- Jorge Mukdise – UxP.
- Estela Mary Neder – UxP.
- Sebastián Nóblega – EC.
- Kelly Olmos – UxP.
- Blanca Inés Osuna – UxP.
- Marcela Pagano – CO.
- Sergio Palazzo – UxP.
- Claudia María Palladino – UxP.
- María Graciela Parola – UxP.
- Esteban Paulón – PU.
- Gabriela Pedrali – UxP.
- Paula Andrea Penacca – UxP.
- Miguel Ángel Pichetto – EF.
- Horacio Pietragalla Corti – UxP.
- Néstor Pitrola - FIT-U.
- Lorena Pokoik – UxP.
- Luciana Potenza – UxP.
- Agustina Propato – UxP.
- Ariel Rauschenberger – UxP.
- Santiago Luis Roberto – UxP.
- Agustín Rossi – UxP.
- Marina Dorotea Salzmann – UxP.
- Nancy Sand – UxP.
- Sabrina Selva – UxP.
- Adriana Serquis – UxP.
- Vanesa Raquel Siley – UxP.
- Guillermo Snopek – UxP.
- Julia Strada – UxP.
- Jorge Taiana - UxP
- Rodolfo Tailhade – UxP.
- Caren Tepp – UxP.
- Pablo Todero – UxP.
- Victoria Tolosa Paz – UxP.
- Nicolás Trotta – UxP.
- Eduardo Félix Valdés – UxP.
- María Elena Velázquez - UxP
- Luana Volnovich – UxP.
- Hugo Yasky - UxP
- Pablo Raúl Vedlin – UxP.
- Natalia Zaracho – UxP.
- María Inés Zigarán – PU.
- Christian Alejandro Zulli – UxP.
HM/HB