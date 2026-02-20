viernes 20 de febrero de 2026
POLITICA
Reforma Laboral

Uno por uno: qué diputados votaron a favor y en contra de la reforma laboral

La polémica norma que impulsa el gobierno de Javier Milei obtuvo, en la votación en general, 135 votos a favor y 115 en contra.

Diputados Reforma Laboral Congreso 19022026
Diputados Reforma Laboral Congreso | AFP

La reforma laboral promovida por el oficialismo fue aprobada en Cámara de Diputados en los primeros minutos de este viernes 20 de febrero: hubo135 votos a favor y 115 en contra, tras un extenso debate que incluyó fuertes cruces (por ejemplo, Marcela Pagano diciendo en plena sesión: "Señor presidente Martín Menem yo le puse un micrófono cuando usted estaba prohibido y censurado") y ahora deberá volver al Senado para que sean discutidas las modificaciones que se le hicieron al proyecto presentado originalmente.

Reforma Laboral: Diputados aprobó el proyecto oficialista con cambios y lo devolvió al Senado

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados (el PRO, la UCR, MID, Innovación Federal (IF), Producción y Trabajo (PyT), y ciertos diputados monobloquistas) apoyaron el proyecto; mientras que Unión por la Patria (UxP), la izquierda, la Coalición Cívica (CC) y diputados de diferentes provincias lo rechazaron.

El resultado de la votación de la Reforma Laboral en Diputados: 135 votos a favor, 115 en contra.
El resultado de la votación de la Reforma Laboral en Diputados: 135 votos a favor, 115 en contra.

A continuación ofrecemos el detalle de los nombres que votaron a favor de la norma que elimina numerosos derechos laborales en la Argentina:

Diputados que votaron a favor de la reforma laboral

  1. Guillermo césar Agüero – UCR.
  2. Sabrina Ajmechet – LLA.
  3. Carlos Alberto Almena – LLA.
  4. Lisandro Almirón – LLA.
  5. Bárbara Andreussi – LLA.
  6. Pablo Ansaloni – LLA.
  7. Damián Arabia – LLA.
  8. Martín Ardohain – PRO.
  9. Alberto Arrúa – IF.
  10. Belén Avico – LLA.
  11. Barina Banfi – ADB.
  12. Atilio Basualdo – LLA.
  13. Carolina Basualdo – PU.
  14. Mónica Becerra – LLA.
  15. Beltrán Benedit – LLA.
  16. Bertie Benegas Lynch – LLA.
  17. Emmanuel Bianchetti – PRO.
  18. Bernardo Biella – IF.
  19. Rocío Bonacci – LLA.
  20. Alejandro Bongiovanni – LLA.
  21. Gabriel Bornoroni – LLA.
  22. Adrián Brizuela – LLA.
  23. Eliana Bruno – LLA.
  24. Mariano Campero – LLA.
  25. Sergio Eduardo Capozzi – PU.
  26. Alejandro Carrancio – LLA.
  27. Giselle Castelnuovo – LLA.
  28. Abel Chiconi – LLA.
  29. Gerardo Cipolini – UCR.
  30. Facundo Correa Llano – LLA.
  31. Fernando De Andreis – PRO.
  32. María Florencia De Sensi – PRO.
  33. Romina Diez – LLA.
  34. Nicolás Emma – LLA.
  35. Eduardo Falcone – MID.
  36. Alejandro Fargosi – LLA.
  37. Daiana Fernández Molero – PRO.
  38. Elia marina Fernández – IND.
  39. Alida Ferreyra – LLA.
  40. Sergio Figliuolo – LLA.
  41. Alejandro Finocchiaro – PRO.
  42. María Gabriela Flores – LLA.
  43. Alicia Fregonese – PRO.
  44. Maira Frías – LLA.
  45. Virginia Gallardo – LLA.
  46. Álvaro García – LLA.
  47. Carlos García – LLA.
  48. José Luis Garrido – PSC.
  49. Antonela Giampieri – PRO.
  50. Silvana Giudici – LLA.
  51. Rosario Goitia – LLA.
  52. Alfredo Gonzáles – LLA.
  53. María Luisa González Estevarena – LLA.
  54. Álvaro González – PRO.
  55. Diógenes Ignacio González – UCR.
  56. Gerardo Gustavo González – IF.
  57. Maura Gruber – LLA.
  58. Carlos Gutiérrez – PU.
  59. Jairo Guzmán – LLA.
  60. Diego Hartfield – LLA.
  61. Óscar Herrera – IF.
  62. Patricia Holzman – LLA.
  63. Gerardo Huesen – LLA.
  64. Gladys Humenuk – LLA.
  65. María Cecilia Ibáñez – LLA.
  66. Carlos Gustavo Jaime Quiroga – PyT.
  67. Andrés Ariel Laumann – LLA.
  68. Lilia Lemoine – LLA.
  69. Andrés Leone – LLA.
  70. Mercedes Llano – LLA.
  71. Enrique Lluch – LLA.
  72. Johanna Sabrina Longo – LLA.
  73. Lorena Macyszyn – LLA.
  74. Álvaro Martínez – LLA.
  75. Karina Maureira – LN.
  76. Nicolás Mayoraz – LLA.
  77. Gladys Medina – IND.
  78. Julieta Metral Asensio – LLA.
  79. Soledad Molinuevo – LLA.
  80. Soledad Mondaca – LLA.
  81. Guillermo Montenegro – LLA.
  82. Juan Pablo Montenegro – LLA.
  83. Francisco Morchio – LLA.
  84. Julio Moreno Ovalle – LLA.
  85. Gabriela Luciana Muñoz – LLA.
  86. Lisandro Nieri – UCR.
  87. Miriam Niveyro – LLA.
  88. José Núñez – PU.
  89. Joaquín Ojeda – LLA.
  90. Pablo Outes – IF.
  91. Sebastián Pareja – LLA.
  92. Marcos Patiño Brizuela – LLA.
  93. Santiago Pauli – LLA.
  94. Agustín Pellegrini – LLA.
  95. Federico Agustín Pelli – LLA.
  96. José Peluc – LLA.
  97. Luis Petri – LLA.
  98. María Lorena Petrovich – LLA.
  99. Luis Albino Picat – LLA.
  100. Nancy Viviana Picón Martínez – PyT.
  101. María Celeste Ponce – LLA.
  102. Manuel Quintar – LLA.
  103. Valentina Ravera – LLA.
  104. Adrián Ravier – LLA.
  105. Verónica Razzini – LLA.
  106. Karen Reichardt – LLA.
  107. Gastón Riesco – LLA.
  108. Cristian Ritondo – PRO.
  109. Jorge Rizzotti – PU.
  110. Gonzalo Roca – LLA.
  111. Laura Elena Rodríguez Machado - LLA
  112. Miguel Rodríguez – LLA.
  113. Yamila Ruíz – IF.
  114. Javier Sánchez Wrba – PRO.
  115. Juliana Santillán Juárez Brahim – LLA.
  116. Santiago Santurio – LLA.
  117. Gisela Scaglia – PU.
  118. Darío Schneider – UCR.
  119. Laura Soldano – LLA.
  120. Yamile Tomassoni – LLA.
  121. Rubén Darío Torres – LLA.
  122. Aníbal Tortoriello – LLA.
  123. José Federico Tournier – LLA.
  124. César Treffinger – LLA.
  125. Hernán Urien – LLA.
  126. Daniel Vancsik – IF.
  127. Patricia Vásquez – LLA.
  128. Yolanda Vega – IF.
  129. Andrea Fernanda Vera – LLA.
  130. Pamela Fernanda Verasay – UCR.
  131. Lorena Villaverde – LLA.
  132. Gino Visconti – LLA.
  133. Martín Yeza – PRO.
  134. Oscar Zago – MID.
  135. Carlos Raúl Zapata – LLA.

Diputados que votaron en contra de la Reforma Laboral

  1. Hilda Aguirre – UxP.
  2. Ernesto Alí – UxP.
  3. Claudio Álvarez – IF.
  4. Cristian Andino – UxP.
  5. Javier Andrade – UxP.
  6. Jorge Neri Araujo Hernández – UxP.
  7. Lourdes Micaela Arrieta – PU.
  8. Martín Aveiro – UxP.
  9. Fernanda Avila – EC.
  10. Jorge Antonio Avila – PU.
  11. Marcelo Barbur – UxP.
  12. Luis Eugenio Basterra – UxP.
  13. Gustavo Bordet – UxP.
  14. Alejandrina Borgatta – UxP.
  15. Myriam Bregman - FIT-U.
  16. Juan Fernando Brügge – PU.
  17. Santiago Cafiero – UxP.
  18. Celia Campitelli – UxP.
  19. Julieta Marisol Campo – UxP.
  20. Lucía Cámpora – UxP.
  21. Florencia Carignano – UxP.
  22. Carlos Daniel Castagneto – UxP.
  23. Jorge Chica – UxP.
  24. Carlos Cisneros – UxP.
  25. Mariela Coletta – PU.
  26. Ricardo Daives- UxP.
  27. María Graciela De la Rosa – UxP.
  28. Natalia De la Sota – DC.
  29. Nicolás del Caño - FIT-U.
  30. Romina del Plá - FIT-U.
  31. Fernanda Díaz – UxP.
  32. Sergio Dolce – UxP.
  33. Gabriela Beatriz Estévez – UxP.
  34. Pablo Farías – PU.
  35. Emir Félix – UxP.
  36. Jorge Fernández – PSL.
  37. Abelardo Ferrán – UxP.
  38. Maximiliano Ferraro – CC.
  39. Mónica Frade – CC.
  40. Andrea Freites – UxP.
  41. Sebastián Galmarini – UxP.
  42. María Teresa García – UxP.
  43. Diego a. Giuliano – UxP.
  44. José Glinski – UxP.
  45. José Gómez – UxP.
  46. Juan Grabois – UxP.
  47. Ramiro Gutiérrez – UxP.
  48. Raúl Hadad – UxP.
  49. Itai Hagman – UxP.
  50. Ana María Ianni – UxP.
  51. Pablo Juliano – PU.
  52. Máximo Kirchner – UxP.
  53. Moira Lanesan Sancho – UxP.
  54. Aldo Leiva – UxP.
  55. Cecilia López Pasquali – UxP.
  56. Jimena López – UxP.
  57. Martín Lousteau – PU.
  58. Juan Pablo Luque – UxP.
  59. Marcelo Mango – UxP.
  60. Mario Manrique – UxP.
  61. Marianela Marclay – UxP.
  62. Varinia Marín – UxP.
  63. Juan Marino – UxP.
  64. Germán Martínez – UxP.
  65. Nicolás Massot – EF.
  66. Guillermo Michel – UxP.
  67. Fernanda Miño – UxP.
  68. Juan Carlos Molina – UxP.
  69. Matías Molle – UxP.
  70. Fernando Monguillot – EC.
  71. Roxana Monzón – UxP.
  72. Cecilia Moreau – UxP.
  73. Hugo Moyano – UxP.
  74. Jorge Mukdise – UxP.
  75. Estela Mary Neder – UxP.
  76. Sebastián Nóblega – EC.
  77. Kelly Olmos – UxP.
  78. Blanca Inés Osuna – UxP.
  79. Marcela Pagano – CO.
  80. Sergio Palazzo – UxP.
  81. Claudia María Palladino – UxP.
  82. María Graciela Parola – UxP.
  83. Esteban Paulón – PU.
  84. Gabriela Pedrali – UxP.
  85. Paula Andrea Penacca – UxP.
  86. Miguel Ángel Pichetto – EF.
  87. Horacio Pietragalla Corti – UxP.
  88. Néstor Pitrola - FIT-U.
  89. Lorena Pokoik – UxP.
  90. Luciana Potenza – UxP.
  91. Agustina Propato – UxP.
  92. Ariel Rauschenberger – UxP.
  93. Santiago Luis Roberto – UxP.
  94. Agustín Rossi – UxP.
  95. Marina Dorotea Salzmann – UxP.
  96. Nancy Sand – UxP.
  97. Sabrina Selva – UxP.
  98. Adriana Serquis – UxP.
  99. Vanesa Raquel Siley – UxP.
  100. Guillermo Snopek – UxP.
  101. Julia Strada – UxP.
  102. Jorge Taiana - UxP
  103. Rodolfo Tailhade – UxP.
  104. Caren Tepp – UxP.
  105. Pablo Todero – UxP.
  106. Victoria Tolosa Paz – UxP.
  107. Nicolás Trotta – UxP.
  108. Eduardo Félix Valdés – UxP.
  109. María Elena Velázquez - UxP
  110. Luana Volnovich – UxP.
  111. Hugo Yasky - UxP
  112. Pablo Raúl Vedlin – UxP.
  113. Natalia Zaracho – UxP.
  114. María Inés Zigarán – PU.
  115. Christian Alejandro Zulli – UxP.

