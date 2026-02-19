Reforma laboral: quiénes dieron quórum en Diputados y cuáles fueron los últimos legisladores en llegar para habilitar la sesión

La Cámara de Diputados inició el tratamiento de la Reforma laboral luego de que el oficialismo alcanzara el quórum con 130 legisladores presentes, apenas minutos después del horario convocado para el inicio de la sesión. El número superó el mínimo requerido de 129 diputados sentados y permitió habilitar una discusión clave para la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei.

El tablero del recinto marcó la cifra definitiva cerca de las 14:16, cuando quedó formalmente abierta la sesión. La Libertad Avanza (LLA), bloque impulsor del proyecto, necesitó del acompañamiento de fuerzas aliadas y representantes provinciales para alcanzar el número necesario, ya que por sí sola no contaba con los votos suficientes.

Cómo se conformó el quórum en Diputados

El oficialismo aportó la mayor parte de los legisladores presentes: 93 de los 95 diputados de LLA ocuparon sus bancas. A ese núcleo se sumaron apoyos decisivos de bloques dialoguistas. El PRO contribuyó con 11 de sus 12 integrantes, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) dio asistencia perfecta con sus seis diputados y el MID aportó sus dos bancas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También resultaron fundamentales espacios provinciales y bloques vinculados a gobernadores. Innovación Federal sumó siete legisladores, mientras que los bloques Independencia, de Tucumán, y Elijo Catamarca aportaron tres diputados cada uno. Desde San Juan, el bloque Producción y Trabajo agregó dos representantes, y se sumaron además un diputado de Por Santa Cruz, uno de Provincias Unidas y el representante de La Neuquinidad.

En contraste, Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios opositores decidieron no sentarse en sus bancas al momento de habilitar la sesión.

A los Milei les creció Patricia

El quórum no se explicó únicamente por acuerdos parlamentarios sino también por negociaciones políticas con mandatarios provinciales. Gobernadores de distintos signos políticos jugaron un rol central al ordenar a sus diputados que ocuparan sus bancas.

Entre los respaldos más relevantes estuvieron los tres legisladores tucumanos del bloque Independencia, alineados con Osvaldo Jaldo, así como los tres diputados catamarqueños cercanos a Raúl Jalil, quienes habían abandonado tiempo atrás UxP y volvieron a acompañar al oficialismo en una votación clave.

También aportaron legisladores vinculados al gobernador salteño Gustavo Sáenz dentro de Innovación Federal, junto con los cuatro diputados misioneros que responden a Hugo Passalacqua. Desde San Juan, el mandatario Marcelo Orrego sostuvo su respaldo mediante los dos representantes del bloque Producción y Trabajo.

Estos apoyos resultaron determinantes para que el oficialismo alcanzara el piso necesario y pudiera iniciar el debate legislativo.

Las ausencias que facilitaron la apertura de la sesión

Además de las presencias, las ausencias jugaron un papel relevante en la estrategia parlamentaria. Algunos legisladores opositores no participaron del inicio de la sesión, lo que redujo las posibilidades de bloquear el quórum. En el funcionamiento del Congreso, la decisión de no ocupar la banca puede impactar tanto como un voto afirmativo o negativo.

Desde distintos sectores políticos señalaron que ciertos faltazos ayudaron a aliviar el conteo para el oficialismo y evitaron que la oposición frenara la apertura del recinto.

El FMI apoyó apertura comercial y la reforma laboral argentina

El momento decisivo se produjo cuando el diputado santacruceño José Luis Garrido ingresó al recinto y tomó asiento en su banca. Su llegada terminó de completar el número necesario para alcanzar el quórum, lo que desató aplausos en la bancada libertaria y confirmó oficialmente el inicio de la sesión.

Garrido, alineado con el gobernador Claudio Vidal, fue uno de los últimos legisladores en sentarse. También se destacó la presencia del rionegrino Sergio Capozzi, del bloque Provincias Unidas, quien había anticipado su respaldo al proyecto y terminó aportando un voto clave para habilitar el debate.

Un debate atravesado por tensión política

La apertura de la sesión se dio en un clima de alta tensión política, con cruces dentro del recinto y movilizaciones en las inmediaciones del Congreso. Mientras el oficialismo buscaba avanzar con rapidez en el tratamiento del proyecto, sectores opositores cuestionaban tanto el contenido de la reforma como el proceso legislativo.

Con el quórum asegurado, el Gobierno quedó en condiciones de avanzar con una sesión que se anticipaba extensa y con negociaciones abiertas artículo por artículo, en una votación considerada estratégica para el rumbo político y económico de la gestión libertaria.

LB / EM