Seguí en vivo el debate por la Reforma Laboral en Diputados

La Cámara de Diputados iniciará a partir de las 14 el debate para avanzar con el proyecto de ley de modernización laboral proveniente del Senado. El primer desafío estará en la obtención del quórum, que a priori aparece garantizado, teniendo en cuenta tan solo el número de miembros de cada uno de los bloques que convocaron a esta sesión.

El pedido de sesión fue suscripto por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Con la asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.

Ya anunciaron que no darán quórum: los miembros de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda.