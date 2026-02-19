En política nadie resiste un archivo. El paro general de este 19 de febrero, medida convocada contra la Reforma Laboral, fue la excusa para un revoleo de carpetazos en redes sociales. El tema empezó cuando el expresidente Alberto Fernández aprovechó la jornada de lucha para reivindicar (en soledad) su gestión, y terminó en un cruce de chicanas contra Manuel Adorni y Javier Milei.

"Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general", escribió Alberto Fernández en su cuenta de X (Twitter). El mensaje fue acompañado de un cuadro que muestra la cantidad de paros generales que enfrentó cada presidente desde el retorno democrático en 1983.

Tuit de Alberto Fernández.

El mensaje de Fernández no recibió mucho respaldo en el peronismo, todavía interesado en despegarse de la experiencia fallida del Frente de Todos, aunque logró recoger unos mil retuits y tres mil me gusta. Semejante éxito comunicacional no le pasó desapercibido al jefe de Gabinete libertario, Manuel Adorni, que se propuso ironizarlo sin palabras. "¿?", escribió el exvocero presidencial, acaso sugiriendo que el mensaje del expresidente era tan ridículo que no sabría cómo responderlo.

La réplica le quedó servida a Fernández, que ya está acostumbrado a antagonizar al jefe de Gabinete, al que apodó como Pavorni en un intercambio de hace algunas semanas. El apodo, se entiende, combina el apellido del funcionario con el mote despectivo de "pavo". "Ya pusieron a twittear al PAVORNI… En 2018 marchaban contra la reforma laboral y ahora lo encuentran poco conveniente", comentó el ex jefe de Estado.

Junto a esa chicana, Fernández desempolvó un archivo que Javier Milei probablemente quiera olvidar: se trata de un video del 25 septiembre de 2018. En ese entonces, el ahora presidente solo era un economista mediático, y se plegaba a un paro general convocado por la CGT contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

En el video, un joven Milei aparece, con traje a rayas y su ya clásico peinado, siendo entrevistado en tono amistoso por Santiago Cúneo, hoy muy enfrentado con el actual presidente, para el programa de Chiche Gelblung en Crónica TV. El escenario es la Avenida 9 de Julio en el microcentro porteño, entre las columnas sindicales que marchaban ese día.

"Milei finalmente cumplió y vino conmigo a la marcha", proclama Cúneo, y le pregunta si el gobierno de Macri "va a escuchar" el reclamo de la marcha. "No, este gobierno ya se ha encerrado en su lógica. De hecho, con esa idea que dice que no hay Plan B, dudo de que quieran escuchar a alguien".

Consultado sobre la marcha de la economía bajo el mandato de Juntos por el Cambio, Milei analizó: "La economía el año pasado ha tenido solamente un rebote y esto claramente no es crecimiento genuino. La economía para generar empleo genuino tiene que crecer arriba del 3% y esto no es más que un rebote; para este año solamente va a quedar el arrastre estadístico de lo que pasó el año pasado".

Hasta el momento, Adorni no volvió a responder al intercambio con Fernández.