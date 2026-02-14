En la provincia de Buenos Aires comenzó, este sábado 14 de febrero, la sexta edición del Campamento Anticapitalista Internacional, organizado entre otros grupos de izquierda por la juventud del Nuevo MAS, que lidera Manuela Castañeira. Ese evento promete durar 4 días y participan estudiantes, trabajadores y algunos referentes políticos de Argentina y hasta de los Estados Unidos.

Y ante los posteos de participantes de esa propuesta, una de las respuestas fue nada menos que del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Una de las asistentes subió un video en una pileta junto a otros jóvenes, diciendo: “Estoy disfrutando del primer día del campamento anticapitalista internacional de ‘Ya basta’. Un besito para los fachos”. Adorni compartió esa grabación en su cuenta de X, y señaló con ironía: “Besos, pásenla lindo. Fin”.

Respuesta de Manuel Adorni al Campamento Anticapitalista 2026

Los cibernautas libertarios viralizaron el cruce y dejaron numerosos comentarios sobre el video del campamento, además de memes. Asi había imágenes con la tradicional risa de personajes como Pachu Peña, otros se referían en forma despectiva a la pileta: "Bueno al menos pasaron por agua...”; y resumimos algunos de esos mensajes, para mostrar el tono de la cuestión:

Meme burlándose del campamento anticapitalista 2026 y celebrando la respuesta de Adorni

Desde la organización explicaron que el campamento "buscará organizar acciones contra la reforma laboral de Javier Milei", y revelaron que este año participan del evento importantes dirigentes sindicales de la SEIU (Unión Internacional de Empleados de Servicios) de Estados Unidos, que, según dijeron, participaron de las movilizaciones en Los Ángeles contra el ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano).

“Una nueva generación se rebela contra la ultraderecha y el capitalismo”, dijo Federico Winokur, dirigente nacional del ¡Ya Basta! y referente del Campamento Anticapitalista.

Por su parte, Castañeira sostuvo que "el 6° Campamento Anticapitalista del ¡Ya Basta! es el evento más importante de la juventud para organizar la pelea para derrotar la contrarrevolución laboral de Milei, y su proyecto de hacer del país una colonia de Trump. Luchamos por abrir otro camino: el anticapitalismo”.

Adorni y el campamento 2025

Adorni ya había difundido en sus redes sociales un video del encuentro "anticapitalista" de 2025, y de esa forma le dio más entidad al suceso. Desde entonces son comunes los cruces entre el funcionario y los organizadores de la convocatoria.

En las imágenes que se conocieron el año pasado, podía verse a los participantes del evento cantando “Olé olé, es para Adorni que lo mira por IG”. Irónico, el jefe de Gabinete les contestó: “Me estoy encariñando con estos energúmenos entrañables”. Y luego de su mensaje de este sábado, queda esperar la nueva respuesta "anticapitalista"...

