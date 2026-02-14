Volvió el "campamento anticapitalista" ¿Dirá algo Adorni?

Del 14 al 17 de febrero se realiza en la provincia de Buenos Aires la sexta edición del Campamento Anticapitalista Internacional del ¡Ya Basta!, la juventud del Nuevo MAS que lidera Manuela Castañeira. El evento reune a jóvenes estudiantes y trabajadores de todo el país y contará con delegaciones internacionales de Brasil, Costa Rica, Francia y Estados Unidos. En su edición de 2025 el evento se hizo viral porque el entonces vocero presidencial Manuel Adorni lo eligió como un objeto de disputa política y chicanas contra la izquierda.

Desde la organización adelantaron que el campamento será “un evento fundamental” para coordinar acciones contra el gobierno de Javier Milei y su reforma laboral, a la que definen como una “contrarrevolución”. Para este años anticiparon la presencia de dirigentes sindicales de la SEIU (Unión Internacional de Empleados de Servicios) de Estados Unidos, que presentaron como protagonistas de movilizaciones en Los Ángeles contra el ICE y participan actualmente en una masiva campaña de afiliación sindical.

El "Campamento Anticapitalista": una obsesión de Adorni

El encuentro se viralizó en su edición de marzo de 2025 por los comentarios del entonces vocero, Manuel Adorni, quien difundió un video del encuentro e ironizó sobre sus participantes.

“Una nueva generación se rebela contra la ultraderecha y el capitalismo”, declaró Federico Winokur, dirigente nacional del ¡Ya Basta! y organizador del Campamento Anticapitalista. “En Minneapolis y en todo EEUU la juventud se organiza y lucha para defender a las comunidades frente al ICE, la policía racista de Trump. La juventud es solidaria y en todo el mundo alza la voz contra el genocidio en Palestina perpetrado por el Estado de Israel”, agregó.

Además, adelantó que contarán con la presencia de protagonistas de todas las luchas mencionadas con delegaciones de todo el país y de Francia, Estados Unidos y Brasil, entre otros.

En la misma línea, Ailú, referente juvenil e influencre de redes del espacio, afirmó que el objetivo es enfrentar “la precarización y la contrarrevolución laboral de Milei”, además de defender la educación pública, la cultura y los derechos de mujeres y diversidades.

Por su parte, Castañeira apuntó directamente contra el oficialismo tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado y llamó a movilizarse cuando el proyecto llegue a Diputados. “Tenemos que ser millones en las calles”, aseguró. Respecto del campamento, agrego, “este fin de semana el 6° Campamento Anticapitalista del ¡Ya Basta! se vuelve el evento más importante de la juventud para organizar la pelea para derrotar la contrarrevolución laboral de Milei y su proyecto de hacer del país una colonia de Trump, y abrir otro camino: el anticapitalismo”

El enfrentamiento con Adorni y los "energúmenos entrañables"

En las imágenes del año anterior, que fueron difundidas por el dirigente se veía a los participantes cantando "olé olé, olé olá, llegó el ¡Ya Basta!, ya vas a ver, es para Adorni que lo mira por IG", a lo que él respondió en redes “me estoy encariñando con estos energúmenos entrañables”.

Asimismo, en un debate previo a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, el candidato libertario también hizo referencia al campamento cuando le toco la palabra a Winokur, también postulante. En esa oportunidad Adorni cuestionó el cobro de entradas y la posibilidad de hacerlo mediante Mercado Pago.

A pesar de haber respondido, los participantes del campamento tomaron a gracia los comentarios y redoblaron la apuesta en el video de promoción del encuentro 2026, donde refirieron que “Adorni lo mira por Instagram”.

