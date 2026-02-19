La mayoría de los manifestantes al Congreso empezaron la desconcentración

La concentración de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales que se dieron cita frente al Congreso de la Nación desde el mediodía para oponerse a la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral se empezó a diluir una vez que se confirmó que el oficialismo había conseguido el quórum necesario para avanzar con el debate. Pero alrededor de las 5 de la tarde empezaron los primeros incidentes, cuando la Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos y a lanzar agua con un camión hidrante.

El importante operativo policial, que superó las 1.700 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad, no había tenido mayores inconvenientes. Los vallados frente al Palacio Legislativo sirvieron para contener a los manifestantes que se hicieron presentes pero en menor número que en otras oportunidades en medio del paro general al que convocó la CGT.

"Hicimos nuestro acto y nos vamos a acompañar a los trabajadores despedidos de FATE", explicó el principal referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cerca de las 15.30. El dirigente dijo que la verdadera lucha deberá darse el jueves que viene (26 de febrero) ya que si en Diputados se aprueban modificaciones como la exclusión del polémico artículo 44 sobre enfermedades la iniciativa deberá volver al Senado.

La gente que se manifestó inorgánicamente, que se acercó por su cuenta a expresar su desacuerdo con la Reforma Laboral, fue la que permaneció durante mayor tiempo. Las columnas sindicales, en perfecto orden, se fueron replegando principalmente por Avenida de Mayo y cerca de las 16 formaban un grupo minoritario que cantaba en contra de la Confederación General del Trabajo por no haberse movilizado.

La vigilia de los primeros manifestantes empezó desde la mañana. Las agrupaciones de izquierda se ubicaron principalmente sobre avenida Rivadavia y los diferentes grupos de organizaciones sociales y de algunos gremios (ATE con una gran columna, docentes, ferroviarios, entre otros) del centro de la Plaza hacia el lado de Hipólitoi Yrigoyen.

"No nos vamos a regalar", dijeron desde varios de los sectores que empezaron la retirada luego de que se confirmara que con la llegada de varios legisladores de partidos provinciales que son aliados del Gobierno, el oficialismo alcanzó el quórum. El miércoles pasado, 11 de febrero, hubo graves disturbios que incluyeron el lanzamiento de piedras, de algunas bombas molotov sobre las fuerzas policiales y que finalizaron con decenas de detenidos "al voleo". Todos esas personas que terminaron presas recibieron un fallo favorable de un juez y recuperaron su libertad un día después.